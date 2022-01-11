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疫情難返台！竹市去年逕為遷出3058人 比前年多快3倍

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市去年因疫情未回台，逕遷國外人數多達3058人，比前年多近3倍。圖為戶政事務所人員服務畫面。圖／新竹市政府提供
新竹市去年因疫情未回台，逕遷國外人數多達3058人，比前年多近3倍。圖為戶政事務所人員服務畫面。圖／新竹市政府提供

去年人口統計資料出爐，新竹市人口增至45萬2640人，不過探究新竹市行政區人口變化，東區、香山區增、減幅度不大，反倒北區人口「異常」下跌。竹市府民政處指出，除了少子化因素，竹市去年因疫情未回台，逕遷國外人數多達3058人，比前年多近3倍，北區逕遷國外就占了1038人，不敵新建案進駐人口，讓北區人口難以拉升。

新竹市與緊鄰的新竹縣都是本島少數人口呈現成長的縣市。新竹市前年6月突破45萬人口大關後穩定成長，去年一整年人口增加約1000人，最新人口數字來到45萬2640人，東區人口最多22萬1651人、北區15萬2348人次之，香山區7萬8641人居後。

觀察新竹市3個行政區去年每月人口變化，東區整體人口有成長，從22萬340人增至22萬1651人，但下半年成長趨緩；北區每月人口增減不一，整體人口從15萬2540人跌至15萬2348人，香山區人口也呈略減趨勢，從7萬8775人減至7萬8641人。

竹市民政處指出，雖然少子化挑戰嚴峻，但新竹市出生率仍高於死亡率，屬於人口正成長，比較值得關注的是，往年因未能返台戶籍逕遷至國外約700多人，近2年受疫情影響，前年逕為遷出國外1081人，去年暴增至3058人，讓竹市整體人口成長趨緩。

依戶籍法規定，我國國民出境滿2年未持中華民國護照入境，戶籍將被遷出（國外），會面臨地價稅和所得稅率調高、國民年金和勞保的老年給付被停止、喪失投票權等權益受損的情況，但內政部已有向相關部會協調，讓民眾權益不致受損。

民進黨籍市議員李妍慧曾在議會質詢預警，新竹縣竹北市人口飛漲，可能最快2年內會超越新竹市東區，舊城區所在地北區呈現明顯衰退，分析工作機會不足、發展腹地受限，讓舊城區被其他新興發展區超越，亟待加速招商、畫設徒步區等措施。

國民黨籍議員吳青山則認為，區域發展有落差，北區金雅重劃區、南寮地區有不少新建案，照理會有許多遷入人口，但人口整體呈現下滑趨勢，少子化應該也是重要關鍵，很多適婚年齡者不婚不生，身邊許多朋友的孩子即是如此，政府除用生育津貼、育兒補助等鼓勵生育之外，也應改變薪資結構、拉高基本工資，提高青年生育意願。

新竹市政府鼓勵生育，今年持續發放請領婦女生育津貼，生育1胎補助1萬5千元、第2胎以上每胎增加5千元，兒童醫院也將在今年完工，提供婦幼專業醫療服務及急、重、難、罕見兒童醫療照護。針對城區發展，市府也正在研擬漫步舊城等相關計畫。

新竹 生育

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