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桃機疫情擴大 桃園眷村文化節周末活動全取消

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園眷村文化節受疫情影響，人潮稀少。市府考量疫情嚴峻，相關動態表演、小旅行等活動均取消或延期舉辦。本報資料照
桃園眷村文化節受疫情影響，人潮稀少。市府考量疫情嚴峻，相關動態表演、小旅行等活動均取消或延期舉辦。本報資料照

桃機群聚擴大，桃園眷村文化節原定本周末在中壢龍岡森林公園，舉辦敦青舞蹈團眷村故事舞劇演出、社區迎春表演及年味工作坊，因桃園疫情日漸嚴峻，市府文化局下午宣布，相關動態表演、小旅行等活動均取消或延期舉辦，避免群聚造成防疫破口。

此外，文化局表示，本周末原定桃園各眷村園區及館舍均舉辦相關活動，包括太武新村有復古風格文創市集，憲光二村舉辦展覽相關工作坊，龜山眷村故事館有春節活動等，也都考量疫情日漸升溫，為避免群聚，均取消或延期舉辦。

文化局表示，原定1月15日由市府輔導的異域故事館開館系列活動，相關文創市集、演唱會也延後辦理，延後日期將另行公布。

桃園眷村文化節上周末在中壢區龍岡森林公園登場，當天舉辦的年貨大街活動所有入口都安排人員測量體溫、消毒，並落實實聯制，另將人數降載到500人內，同時禁止場內飲食，但受疫情影響，人潮冷清。

眷村 桃園 疫情

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