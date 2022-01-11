竹縣喝好水連署挨批假議題 聯盟反擊水質檢測慢半拍

喝好水公投在新竹市闖關後，台灣乾淨水行動聯盟轉戰新竹縣招募志工，積極推動公投連署，新竹縣長楊文科11日於縣務會議中，直指喝好水公投是「假議題」，強調喝好水媽媽提出的訴求，縣府都已妥善處理，頭前溪水質良好，請鄉親不用擔心。但聯盟反擊，公投訴求絕非假議題，環保局水質監測慢半拍要怎麼取信民眾。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣市都是飲用頭前溪的水，「怎麼會到了新竹市就變成不好的水？」縣府很認真與環團開會，對於環團關心的竹東垃圾堆積，已經以最快速度清除完畢，也與二三重埔被指控造成汙染的科技公司協商不做封裝測試；被指汙染頭前溪水的五華工業區，縣府也全面與廠商溝通自行回收廢水，目前只有1間公司因量大必須排放汙水，縣府以最嚴格的檢驗標準，確認符合標準排放，並設有監視器。

楊文科說，環團的訴求縣府以最高標準處理，頭前溪的水質非常好，全台排名第四，縣府也曾到自來水公司訪查處理淨水廠，生飲處理過的自來水，認為縣府環保局、衛生局、產發處等單位，應該加強資訊揭露，讓大多數民眾了解，別再以訛傳訛，按天理做事也不必譁眾取寵。

環保局表示，頭前溪長期以來，不論是環保署還是環保局監測結果，水質都是好的，相關檢測資料也上傳環保局網站隨時可供查閱，除了能看見頭前溪水質長期監測結果 也能看到自來水公司提供的自來水質。竹縣和竹市環保局保持聯繫，竹市環保局會訂立規範，喝好水聯盟對縣府的意見都已經妥善處理，包含6家公司積極輔導改善，頭前溪水質請鄉親不用擔心。

台灣乾淨水行動聯盟反擊縣府說法，強調喝好水公投從來不是假議題，聯盟常務理事陳錦玲指出，2019年8月監察院糾舉竹縣府垃圾山、家庭汙水以及既有工業工廠問題，縣府允諾每3個月與竹縣環團見面開會，但去年3月份最後一次見面後，到了6月因疫情關係，縣府改請各環團以書面提出建議，而後疫情趨緩也沒繼續開會，環團感覺縣府也沒有打算繼續見面溝通，因此沒有開會內容不代表竹縣沒有環境議題。

陳錦玲說，其實在竹縣推動公投自去年3月就開始了，但6月碰上疫情無法複製竹市模式到公共場所拉連署而停止，3個月期間僅募集約200多份的連署書，自今年竹市公投過關後，不少竹縣縣民傳臉書訊息表示願意當志工，因此決定招募志工再次推動連署，也正在盤點適合募集連署的地點，但陳錦玲坦言竹縣公投門檻高於竹市十倍，要成功過關不容易。

陳錦玲說，竹縣環保局表示都有監測頭前溪水並上傳資訊到網站，但事實上，往往環保局從接獲報案到處理都過了2小時以上，事後再監測當然符合標準，且在自來水及環保署監測標準中，有很多重金屬都沒測到，很多半導體或面板廠沒被環保局規範，這才是聯盟一直想改善的目標。