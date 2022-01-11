苑裡鎮每年自來水普及率提升約2.3% 新增443戶過年有水

台灣自來水公司第三區管理處今天辦理苑裡鎮無自來水地區改善情形說明會，處長丘宗仁說，苑裡鎮近10年，每年自來水普及率增加2.3%，遠高於全國，去年底普及率已達73.9%，最近新完工443戶，順利的話春節前可以通水。

水公司三區處應立委陳超明邀請，今天上午在苑裡鎮社苓社區活動中心辦理說明會，丘宗仁、副處長徐玟玲等人出席，會場湧進大批關心的居民，丘宗仁說，苑裡鎮每年鋪設自來水延管13公里，相當苑裡火車站至大甲火車站的距離，且每年自來水普及率提升約2.3%，反觀全國提升不到1%，這樣的速度十分不易。

此外，最近有舊社里、社苓里、山腳里、西平里、玉田里共278戶，已施工完成管線，另外也有165戶即將完工，鄉親盡速申請水表，可以在農曆年前使用自來水，有水過好年。

全國自來水普及率約94%，苗栗縣普及率僅85%，其中，苑裡鎮鄰近鯉魚潭水庫，但普及率2012年普及率僅有50%，供水7098戶，陳超明重點爭取，去年底普及率73.9%，供水1萬1215戶，延管總長達130.64公里，總經費約4億9866萬元，陳超明表示，依水公司施工期程，最慢今年第四季，普及率就能達到75%。