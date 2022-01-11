這圖樣到底是什麼？ 謎樣紅色路牌引起民眾議論紛紛

台3線新竹路段近日被民眾發現沿路路牌都被掛上神秘的紅色標誌，上頭除了有6角型，還有彎曲的3字樣，讓不少民眾疑惑難道是新的道路警示標誌？不過這其實是客委會的浪漫台3線主視覺Logo，卻沒帶來預期效果，反而惡評不斷，公路總局也認為不恰當，會請客委會先調整懸掛位置。

公路總局表示，浪漫台3線標示並非道交標誌設置規則中的正式標誌，且事先沒有提報試辦計畫，對於用路人可能造成疑惑、誤解，因此目前會先行請懸掛該標誌的單位，先將標誌拿下改調整懸掛在路牌其他位置，同時與客委會等相關單位討論如何處理浪漫台3線Logo設置。

新竹縣議員余筱菁就批評客委會與縣府交旅處「生雞卵無、放雞屎有」，質疑隨意設置標誌，浪費公帑4千萬元掛上奇怪的路牌標示，造成駕駛人判別困擾，更揶揄這個浪漫台3線的路牌，不僅像蛇，更像是在警告用路人進入台3線很危險，要求應盡速改正，以民眾交通安全為優先考量。

據了解，該標誌是由縣府交旅處首先在竹東及北埔等地設置，包含台3線新竹縣段的5個鄉鎮都有懸掛規畫，預計在23處路口都將在近日完成懸掛作業，不過因為引起民眾議論，目前已先暫停設置新標誌，還未完成沿線懸掛施工。

浪漫台3線的標誌在網路上也引起熱烈討論，不少民眾以為是新的「小心路滑」標示，還有人疑惑「難道是要求駕駛開車通過此路段必須蛇行？」，也有人將標誌上的3，看成孕婦圖案或耳朵圖案，就算有熱心網友公布是浪漫台3線標誌，不少民眾也稱「根本聯想不起來」。