快訊

直播／本土確診12例、境外58例美最多 聯醫護理師確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長怨公托家園照護不佳 台東縣府：已與新團隊溝通

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
嬰幼兒家長對於新接手團隊， 嬰幼兒專業能力向縣府社會處 提出質疑。記者卜敏正／攝影
嬰幼兒家長對於新接手團隊， 嬰幼兒專業能力向縣府社會處 提出質疑。記者卜敏正／攝影

台東縣府原光明社區搬遷改制的公共托育家園，去年底由新得標團隊接手，家長不滿照護品質與原宣稱內容落差大，又憂心公托每年可能由不同團隊得標，照護品質不一，昨晚到社會處開會，批評縣府督導不周，質疑新團隊幼教托育專業能力，也提出十多項建議要求改善。

台東縣府社會處表示，公私協力托嬰中心屬全民資產，即使因評選結果須更換民間團隊，原送托幼兒權益均不受影響。說明會中，家長提出課程、餐食及門禁安全等問題，縣府已和新團隊溝通，立即提出改善方案，期許新民間團隊加入，持續為台東的托育服務注入新能量。

衛姓家長代表表示，對原本托育環境不斷改變、換新團隊接手，家長當然希望新團隊變得更好，但是家長們從各面向發現，新團隊專業和原團隊落差很大，家長當然質疑，為什麼該新團隊能得標接手托育中心。

她說，新接手團隊無論是在專業照顧、活動設計、托育人員經驗、能力以及軟硬體設備，都有很大改善空間，他們應該與嬰幼兒利益作優先考量，而不是將幼兒照顧流為形式，又因為公部門招標、限制，剝奪孩子應有的良好托育環境，家長希望社會處聽到家長心聲後，能督促新團隊改善。

另一家長直言，新團隊負責人一開始講得很好聽、給很大願景，但實際落差實在太大，不少家長想要退托，但不知道能夠去哪裡，也沒有時間找新托育中心，在台東也排不到托育中心，這叫家長情何以堪？

家長感嘆，政府不斷鼓勵生育，但地方政府對於嬰幼兒托育照顧卻明顯不足，家長想花錢托育也無處可去，台東縣托育中心數量真的應該增加，品質也要提升、讓家長安心。

台東縣府社會處設在光明國小的公共托育家園，去年4月底租約到期、無法續收托，經家長陳情，縣府去年10月覓得新場地回復收托，但新場地環境不佳，勉強適應2個月，去年底由新得標團隊接手，嬰幼兒對於轉換新任托育人員不適應，照護品質與原宣稱內容落差大，再度引發家長不滿。

嬰幼兒家長對於新接手團隊， 嬰幼兒專業能力向縣府社會處 提出質疑。記者卜敏正／攝影
嬰幼兒家長對於新接手團隊， 嬰幼兒專業能力向縣府社會處 提出質疑。記者卜敏正／攝影

托育 台東 幼教

延伸閱讀

華航2021年貨運締造歷史新績 創62年來最佳紀錄

林靜儀和陳柏惟勝選夜那一抱如何？ 兩人各自解讀

foodpanda砸6億元建創新研發基地 徵百名軟體開發人才

雲林再榮獲工程金質獎 竹圍大橋災後重建現新貌

相關新聞

這圖樣到底是什麼？ 謎樣紅色路牌引起民眾議論紛紛

台3線新竹路段近日被民眾發現沿路路牌都被掛上神秘的紅色標誌，上頭除了有6角型，還有彎曲的3字樣，讓不少民眾疑惑難道是新的...

桃園第3劑37接種站明陸續設置 免登記連5天隨到隨打

桃園市長鄭文燦表示，明天（周三）起37個社區接種站都可以安排接種第3劑疫苗，到1月16日，也就是連續5天不用預約、不用登...

竹市消防警義消天公壇上香祈福 祈求執勤平安

為祈求新竹市消防、義消人員執勤安全、出入平安，消防局長李世恭與義消總隊長鍾文煌今與各級消防、義消幹部至天公壇祈福祭拜，由...

家長怨公托家園照護不佳 台東縣府：已與新團隊溝通

台東縣府原光明社區搬遷改制的公共托育家園，去年底由新得標團隊接手，家長不滿照護品質與原宣稱內容落差大，又憂心公托每年可能...

苗栗市騰空墓地發展 市公所納骨堂3月完工預作準備

苗栗市6處公墓占地約50公頃，市公所公共造產納骨堂預計今年3月底完工，市長邱鎮軍有願景，認為提供遷墓做準備，騰空墓地增加...

桃園今設7採檢站 鄭文燦：若每日確診達50人須重新檢討

桃機疫情風波累計確診31人，除了金嗓歌友會及平鎮第一活動中心2個採檢站完成任務，目前有龍岡大操場、黎明公園、北區客家會館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。