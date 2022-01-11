家長怨公托家園照護不佳 台東縣府：已與新團隊溝通
台東縣府原光明社區搬遷改制的公共托育家園，去年底由新得標團隊接手，家長不滿照護品質與原宣稱內容落差大，又憂心公托每年可能由不同團隊得標，照護品質不一，昨晚到社會處開會，批評縣府督導不周，質疑新團隊幼教托育專業能力，也提出十多項建議要求改善。
台東縣府社會處表示，公私協力托嬰中心屬全民資產，即使因評選結果須更換民間團隊，原送托幼兒權益均不受影響。說明會中，家長提出課程、餐食及門禁安全等問題，縣府已和新團隊溝通，立即提出改善方案，期許新民間團隊加入，持續為台東的托育服務注入新能量。
衛姓家長代表表示，對原本托育環境不斷改變、換新團隊接手，家長當然希望新團隊變得更好，但是家長們從各面向發現，新團隊專業和原團隊落差很大，家長當然質疑，為什麼該新團隊能得標接手托育中心。
她說，新接手團隊無論是在專業照顧、活動設計、托育人員經驗、能力以及軟硬體設備，都有很大改善空間，他們應該與嬰幼兒利益作優先考量，而不是將幼兒照顧流為形式，又因為公部門招標、限制，剝奪孩子應有的良好托育環境，家長希望社會處聽到家長心聲後，能督促新團隊改善。
另一家長直言，新團隊負責人一開始講得很好聽、給很大願景，但實際落差實在太大，不少家長想要退托，但不知道能夠去哪裡，也沒有時間找新托育中心，在台東也排不到托育中心，這叫家長情何以堪？
家長感嘆，政府不斷鼓勵生育，但地方政府對於嬰幼兒托育照顧卻明顯不足，家長想花錢托育也無處可去，台東縣托育中心數量真的應該增加，品質也要提升、讓家長安心。
台東縣府社會處設在光明國小的公共托育家園，去年4月底租約到期、無法續收托，經家長陳情，縣府去年10月覓得新場地回復收托，但新場地環境不佳，勉強適應2個月，去年底由新得標團隊接手，嬰幼兒對於轉換新任托育人員不適應，照護品質與原宣稱內容落差大，再度引發家長不滿。
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