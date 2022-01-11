苗栗市騰空墓地發展 市公所納骨堂3月完工預作準備

苗栗市6處公墓占地約50公頃，市公所公共造產納骨堂預計今年3月底完工，市長邱鎮軍有願景，認為提供遷墓做準備，騰空墓地增加腹地，尤其是第三公墓還可以與聯合大學特定區，及大坪頂新興產業園區連接，帶動苗栗市發展。

苗栗市里長聯誼會長鄧兆詩大表贊同，認為納骨堂相當重要，除了是進步的殯葬設施，苗栗市往生者不必再送到外鄉鎮安奉，此外，遷葬可以增加發展腹地，增加就業機會，一舉數得。

市公所今天舉辦「苗栗市整體發展規畫案」發表會，公布12項2年短期、3年中期，及5年後長期的重大發展計畫，市長邱鎮軍強調，規畫案不是畫大餅，都是可以執行，市公所列管，並滾動式檢討，以後不管誰當市長，都可以參考施政，長遠發展打造宜居苗栗市。

其中，苗栗市第一到第五及示範公墓，占地約50公頃，影響地方發展，目前第三公墓因興建納骨堂禁葬，邱鎮軍提及願景，納骨堂3月底第一期工程完工是第一步，公所才有條件辦理遷墓，安奉到納骨堂，市公所才能進一步規畫利用騰空後的土地。

邱鎮軍說，短期計畫有推動西山掩埋場活化等5項，市公所已經完成掩埋場5公頃多變更特定目的事業用地，將引進設備，做好廢棄物分類利用，產出肥料或發電，打造低碳循環經濟。

此外，中期計畫有田寮圳水環境及周邊設施改善等4項，田寮圳流經南苗市區5、6公里，切割地方發展，邱鎮軍表示，維新、維祥、玉華、玉清里一帶，街道相當狹窄，水利署、縣府上游分洪工程進行中，完成後田寮圳水量變小，田寮圳可以加蓋，利用停車、親水，甚至新闢道路。