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竹市慈雲路停車場春節前啟用 紓解易塞交通

中央社 / 新竹市11日電

新竹市長林智堅今天透過新竹市政府新聞稿宣布，慈雲路停車場工程將原本一線道改為雙線道，可有效紓解附近易塞車的狀況，工程進度已達9成，預計1月28日啟用。

林智堅表示，慈雲路停車場民國97年啟用，鄰近關新生活圈，隨著建設發展，周邊形成住商混合區，停車需求增加，過去欠缺有效環境整合及行人動線考量，導致使用不便，市府投入經費啟動改善工程，提升綠蔭、改善排水與照明，提供舒適友善的停車環境。

林智堅指出，為達到環保再利用，慈雲路停車場工程是竹市唯一回收舊石材再鋪設利用的停車場，打造5.5米寬步行綠廊、做好人車分流。

新竹市政府交通處也指出，慈雲路停車場採用耐壓、易維護的水泥及柏油鋪面，未來可提供357格汽車停車位，新增53支LED照明燈具，也成為夜間運動休閒好去處。

交通處表示，慈雲路停車場目前已完成整體鋪面、綠地配置、排水工程，人行道收邊、台電電箱遷移、智慧停管系統及私人土地綠籬工程進行中，春節前夕就能啟用，給民眾更好的停車空間。

停車場 新竹 林智堅

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