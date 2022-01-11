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桃園第3劑37接種站明陸續設置 免登記連5天隨到隨打

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園37個接種站地址。記者鄭國樑／翻攝
桃園37個接種站地址。記者鄭國樑／翻攝

桃園市長鄭文燦表示，明天（周三）起37個社區接種站都可以安排接種第3劑疫苗，到1月16日，也就是連續5天不用預約、不用登記，可以直接接種，也可以到217家醫療院所疫苗門診接種，希望提高覆蓋率，而且目前已經開放混打，讓民眾有選擇權。

鄭文燦說37個接種站不是明天全部到位，會請新聞處、衛生局公告37個接種站的接種時間，原則上明天雙日打BNT單日打莫德納，1月17日開始就要全部轉入1922的預約系統，217家醫療院所和37個接種站都可以預約，從1月15日早上10點開始，預約到一月16日中午12點。

鄭文燦提醒，明天開始的連續5天直接到接種針接種，剛開始可能會排隊等，建議大家可以按照不同的日期和時間前往接種。

鄭文燦 疫苗 衛生局

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