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新竹市慈雲路停車場357格汽車格 28日啟用

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市慈雲路停車場空拍照，將提供357格汽車格，目前已完工9成，預計春節假期前啟用。圖／新竹市政府提供
新竹市慈雲路停車場空拍照，將提供357格汽車格，目前已完工9成，預計春節假期前啟用。圖／新竹市政府提供

新竹市慈雲路周邊賣場、餐廳不少，停車需求增加，市府去年投入2450萬元首度翻修慈雲路停車場，目前進度達9成。市長林智堅今天宣布，場內提供357格汽車格，包含7格無障礙停車位，採智慧化停管系統，預計28日啟用。

此次慈雲路停車場翻新工程也退縮部分用地，將停車場慈雲路側原一線道改為雙線道，可有效紓解慈雲高架橋旁、往光復路方向的迴轉與直行車流回堵問題，該區往來好市多與光復路間的龐大車流將能有更好分流。

林智堅日前視察慈雲路停車場工程。他表示，該停車場2008年啟用，鄰近關新生活圈，附近有大賣場、竹科園區、國道1號、慈雲高架道路。隨著建設發展，周邊形成住商混合區，陸續有好市多、迪卡儂商場設立，完工後將提供舒適友善的停車環境。

交通處指出，慈雲路停車場歷經14年高度使用，石板鋪面多處破損，過去植栽少產生都市熱島效應，加上照明昏暗、電箱阻礙步行空間。全新停車場採用耐壓、易維護的水泥及柏油鋪面，是新竹市唯一回收舊石材再鋪設利用的停車場，達到環保再利用。

交通處處長倪茂榮說，這次將植栽從6棵大增至125棵，減緩都市熱島效應；建立5.5公尺寬步行廊帶，串聯慈雲路、慈雲夜市及身障綜合就業大樓；另移置4處變電箱打造人行空間，目前完成整體鋪面、人行道收邊等工程，預計農曆春節前夕可開放停車。

新竹市慈雲路停車場14年來首度翻修，市長林智堅視察工程進度。圖／新竹市政府提供
新竹市慈雲路停車場14年來首度翻修，市長林智堅視察工程進度。圖／新竹市政府提供
慈雲路停車場是竹市唯一回收舊石材再鋪設利用的停車場，新設土耳其藍LED照明燈具融合周邊變電所景觀，並採智慧化停管系統。圖／新竹市政府提供
慈雲路停車場是竹市唯一回收舊石材再鋪設利用的停車場，新設土耳其藍LED照明燈具融合周邊變電所景觀，並採智慧化停管系統。圖／新竹市政府提供

停車場 人行道 新竹

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