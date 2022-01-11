新竹市慈雲路停車場357格汽車格 28日啟用

新竹市慈雲路周邊賣場、餐廳不少，停車需求增加，市府去年投入2450萬元首度翻修慈雲路停車場，目前進度達9成。市長林智堅今天宣布，場內提供357格汽車格，包含7格無障礙停車位，採智慧化停管系統，預計28日啟用。

此次慈雲路停車場翻新工程也退縮部分用地，將停車場慈雲路側原一線道改為雙線道，可有效紓解慈雲高架橋旁、往光復路方向的迴轉與直行車流回堵問題，該區往來好市多與光復路間的龐大車流將能有更好分流。

林智堅日前視察慈雲路停車場工程。他表示，該停車場2008年啟用，鄰近關新生活圈，附近有大賣場、竹科園區、國道1號、慈雲高架道路。隨著建設發展，周邊形成住商混合區，陸續有好市多、迪卡儂商場設立，完工後將提供舒適友善的停車環境。

交通處指出，慈雲路停車場歷經14年高度使用，石板鋪面多處破損，過去植栽少產生都市熱島效應，加上照明昏暗、電箱阻礙步行空間。全新停車場採用耐壓、易維護的水泥及柏油鋪面，是新竹市唯一回收舊石材再鋪設利用的停車場，達到環保再利用。