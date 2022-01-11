桃園2國小停課 鄭文燦：708人採檢全陰性

桃園市長鄭文燦今天上午在疫情說明記者會表示，目前中壢有2所國小有人確診，因此停課14天，其中案17504的學校，已採檢239人，案17505的學校採檢469人，全為陰性。

鄭文燦表示，為保護社區、校園安全，採取一人確診就全校停課14天，並擴大足跡匡列。目前中壢有2所國小有一人確診，因此停課14天，其中案17504的學校，已採檢239人，均為陰性，案17505的學校採檢469人，也均為陰性。

另外，有3所國中預防性停課一天，分別是2所在中壢、1所在龜山，經採檢結果，3名學生都是陰性，因此今天已恢復上課。中壢某國小也在昨天預防性停課，採檢結果將在下午出爐，再決定明天是否復課。

鄭文燦指出，為採取高標準防疫，只要有一人確診就全校停課14天，進行同班同學、跨班活動、補習班等擴大足跡匡列，確保校園安全。

鄭文燦說，截至目前機場採檢出3人確診，社區採檢站4日至今，共採檢8002人，其中7人陽性，因此擴大採檢是有必要性，可預防潛在病例、預防感染黑數及傳播鏈行程，呼籲民眾認為有必要就採檢。

鄭文燦說明，金嗓歌友會專案清查會員795人，除1人號碼不確實外，794人均安排隔離或採檢。目前已採檢773人，770人陰性、3人陽性確診，已擴大匡列隔離90人，將進行2次採檢。忠貞市場專案採檢1061人，均為陰性。

鄭文燦指出，關於金嗓歌友會的封包簡訊通知採檢範圍有3472人，包括住在附近社區、路過的民眾，而有參加跨年餐敘、進入麻將間或到密閉辦公室的人，都全部隔離。

另外，居服員個案共照顧6個家庭，目前已採檢31人，全部隔離中，尚無確診報告。另有金嗓歌友會的司機，因載送不特定客人與洗腎病患，其中洗腎病患15人，經採檢後均為陰性。

鄭文燦說，明天起全市37個社區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站會率續到位，連續5天免預約，民眾可直接前往接種，也可到合作醫療院所接種，雙日打BNT，單日打莫德納。

鄭文燦指出，1月17日起，疫苗施打將轉入1922預約系統，其中217家醫療院所及37個社區接種站，都可預約，預約時間是從1月15日上午10時至16日中午12時。