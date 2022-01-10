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竹科粉塵外洩汙染寶山 受災戶要求企業負起賠償責任

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶山鄉大崎村長楊火炎向縣府遞交陳情書，希望縣府協助居民向企業求償。記者巫鴻瑋／攝影
寶山鄉大崎村長楊火炎向縣府遞交陳情書，希望縣府協助居民向企業求償。記者巫鴻瑋／攝影

亞東工業氣體公司位於竹科力行五路的桶槽發生破裂，導致珍珠岩粉外洩汙染環境，受災最深的寶山鄉大崎村長與受災戶代表今天（10日）上午在民眾黨立委高虹安及賴香伶的陪同下，前往縣府陳情，希望縣府協助向企業爭取賠償，竹縣環保局回應將由空汙科成立窗口協助民眾，同時會與竹市環保局及科管局密切聯繫。

竹縣環保局副局長羅仕臣代表接陳情書，他表示雖然事發地及公司都是位於新竹市，不過因汙染波及新竹縣寶山鄉，環保局接到通報後也有派員前往現場了解，不過相關企業違規裁罰都是竹市環保局的權責，新竹縣府會與受害居民站在同立場，由環保局空汙科盡力協助居民。

科管局環安組長陳麗珠說明，未來如果園區發生任何物質洩漏，都會第一時間向周邊居民示警，同時就此次汙染事件責成事發廠商完善環境清理，也會要求廠商提出報告、盤點設施，確保此類事件不再發生。

寶山鄉大崎村在這次珍珠岩粉外洩意外中，幾乎全村遭粉塵覆蓋，村長楊火炎表示事發至今3天仍能見到粉塵飛揚，不少民眾的車輛都因粉塵汙染必須送洗，民宅屋頂也堆積粉塵，只要風一吹就會繼續飄散，甚至當地的菜園也受災，葉菜都沾滿珍珠岩粉，要求亞東氣體要負起所有賠償責任。

亞東氣體上午出面說明並道歉，協理林采煖強調珍珠岩粉並無毒性，是天然的火山岩礦物，但對造成民眾恐慌、車輛髒汙及農損，亞東願意負擔相關賠償費用，發現汙染後也立即派灑水車清理環境多次，她表示亞東會啟動調查，釐清事發原因，承諾未來不再發生類似事件。

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