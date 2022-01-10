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桃園義民社福館工期延宕 家長陳情議員憂幼兒無處去

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市平鎮區義民社福館工程正在施工，家長擔心施工落後影響9月新學期無法遷回開課無處去。記者曾增勳／翻攝
桃園市平鎮區義民社福館工程正在施工，家長擔心施工落後影響9月新學期無法遷回開課無處去。記者曾增勳／翻攝

桃園市平鎮區義民社福館工程正在施工中，平鎮幼兒園義民分班幼兒家長陳情該社福館工程落後，擔心今年9月新學期無法如期遷回該館開課，將無處上學，市議員黃敬平今天下午表示，該社福館原定今年5月完工，讓義民分班幼兒9月新學期如期遷回開學，如今該社福館工程延宕，趕工最快8月完工，加上工程驗收等影響延後落成，將造成義民幼兒園小朋友「無處可去」。

市府工務局新工處土木科表示，平鎮區義民社福館前年（2020年）8月動工，興建地上6層、地下1層大樓，總經費3億元，原定今年5月完工，工程因素響，目前進度36%，結構體將在2月完工，加上上後續裝潢，整體工程延至8月完工，為不影響幼兒園9月開班，該社福館1樓將優先趕在8月完工點交使用，不會耽擱9月幼兒園開班使用。

受到義民社福館工程施工，平鎮幼兒園義民分班3個班幼兒自前年9月起，轉移至復旦國小借用教室上課，家長希望今年如期搬回社福館上課，家長陳情指出，因為社福館工程進度落後，擔心今年新學期仍無法回去上課，造成家長困擾，影響幼兒就學權益。

黃敬平表示，義民社福館工程動工後，原先平鎮幼兒園義民分班3個班幼兒暫時轉到復旦國小就學，社福館原定今年5月完工，這些幼兒可在111學年順利遷回銜接開學，如今社福館工程延宕，趕工最快也要到8月底完工，加上公共工程常因驗收或改善問題延後落成，將使3班幼兒開學時間相當緊湊，且復旦國小今年9月新學期起預定增設3班幼兒園，屆時社福館的幼兒園無法如期啟用，會使義民分班小朋友無處可去。

幼兒園 桃園

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