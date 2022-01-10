疫情重挫買氣人潮砍半 桃園攤商盼市府提振興方案

桃園機場疫情擴大，確診者足跡遍布中壢、桃園、新屋、大園、大溪等行政區，不少大溪老街人潮冷清，其他旅遊景點和商圈夜市人潮也砍半，店家損失慘重。攤商憂民眾信心不足，呼籲市府提出補助或振興方案提振買氣。市府經發局表示，疫情才剛開始，此刻不適合振興，若商家因疫情影響收入，可先向中央申請紓困，疫情穩定後市府也會推出振興方案，鼓勵民眾消費。

中壢夜市是桃園4大夜市之一，假日常擠得水洩不通，但中壢有許多確診者足跡，夜市主委鄒年炳觀察，受疫情影響周末人潮少了3、4成，營業額較以往少5成，只剩下少數知名店家還有排隊人潮。

鄒年炳說，去年三級警戒，全台夜市停業2個月以上，一直到去年底生意才回穩，這段期間損失都是攤商吸收，未料機場又爆出疫情，商家都很擔心噩夢重演。而大溪老街假日人潮從2萬4000人驟降到1萬2000人，大溪區福仁里長黃春成說，遊客擔心疫情擴散，生意變差可想而知。

中壢忠貞市場因有確診者足跡停業3天，中壢區龍平里長李慶融指出，復市後的人潮大約只有平時1成，如果疫情不歇，年關難過，呼籲市府要提出振興方案提振買氣。

中原商圈理事長張又升說，這幾天商圈人潮少3成，餐飲業每天營收更銳減4成；現在要求市府提供補助或振興方案可能有困難，重點是要防止疫情擴散，否則案例每天爆，損失會更慘重。經營餐廳的沈先生也憂心疫情若持續，後續恐宣布禁止內用，「政府的疏失又變成老百姓扛。」