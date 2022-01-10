台61西濱鳳鼻至香山段進入規畫階段 最快6年內完工通車

台61線西濱快速公路鳳鼻至香山段目前仍與台15線共線，成為西濱北段唯一缺口，縣府期望能盡速規畫動工接上斷點，日前也與公路總局開會建議全線高架，橋下空間打造為自行車道，沿線還能設置休閒設施，地方則期望能設置休息站帶動產業觀光，不過沿線居民也擔心徵收問題，希望工程計畫能盡量閃避民地、民房。

公總西濱北工處長詹益祥表示，鳳鼻至香山段計畫路線長度約10公里，預計設鳳岡及南寮2處交流道，起點在鳳鼻尾隧道南口，終至西濱浸水橋北端，路線行經新竹縣水月休閒農業專區、新竹漁港特定區及香山濕地。

不過計畫路線將穿越鳳山溪南岸濱海地區，勢必將徵收大量農地、魚塭及民宅，因此也引起當地居民反對，希望公路總局重新評估路線，應考慮改線或使用台15線固有路廊直接高架，來避免徵收危及當地養殖業生計。

公路總局表示，已有評估計畫將路線提前於鳳山溪北岸向海側偏移，雖需另外新建跨鳳山溪橋梁，不過可大幅減少建物拆遷及對養殖魚塭的影響，預計建設計畫核定後6年內能完工通車。

縣府也向公總提出建議，除了全線高架讓用路人可飽覽新竹海岸線美景外，橋下空間還可興建自行車道，串連拔仔窟自行車道系統；當地新港里長戴章興也呼籲縣府與公總合力在當地規畫設置休息站，不僅讓南來往北的旅客能休息，居民也能展銷當地農產品，更能發展成自行車樞紐景點。

縣長楊文科表示，縣府會全力支持闢建西濱鳳鼻至香山段，不過也建議台61線能與台68線快速公路興建系統交流道，以完善新竹縣市整體路網。