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他們不是奧客！北苗市場友善高齡失智 暖心攤販加入行列

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府衛生局與苗栗市公所合作在北苗市場啟動高齡失智友善傳統市場，鼓勵高齡者及輕度失智症上市場。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府衛生局與苗栗市公所合作在北苗市場啟動高齡失智友善傳統市場，鼓勵高齡者及輕度失智症上市場。記者范榮達／攝影

「我公公也是失智症，每次出門不知道回家，就被帶到派出所。」一名賣湯圓女攤販響應加入苗栗市北苗市場高齡失智友善傳統市場的行列，她感同身受，掛保證如果碰到疑似失智者買東西不給錢，不是馬上報警，而是提供關懷。

台灣的失智症人口超過29萬人，其中65歲以上的盛行率7.78%，苗栗市北苗市場有100多個攤商，也是高齡者習慣消費的場域，縣府衛生局與苗栗市公所合作，最近啟動全縣第一座高齡失智友善傳統市場，有28攤商響應，希望鼓勵高齡者及輕度失智症者出門增進社會互動，上市場不會視為畏途。

其中，生水餃、雞鴨肉攤的老板都認為好的事情就多多參與，本來關心顧客就是做生意的日常，賣湯圓的女攤販家有失智者的經驗，她說，如果講話顛顛倒倒，卡卡的就可能有問題，她會先關心是否可以先聯絡到家人，如果真的沒有辦法，再來請市場管理人員或是警察來協助。

雞鴨肉攤的老顧客認為高齡友善很好，市場很有溫度，衛生局保健科長廖秀慧指出，高齡友善市場才剛起步，衛生局將鼓勵更多攤商加入，辦理教育訓練課程，並計畫引進年輕人設攤，並協助改善，例如放大攤商字體等做法，希望注入活力，創造更多的商機。

衛生福利部苗栗醫院在北苗市場2樓設有日照中心，有時安排學員到市場採購，還會跟攤商討價還價，彼此討論買到物美價廉的豬肉等，衛生福利部苗栗醫院臨床心理師劉怡君認為類似的活動，有助於刺激腦部活動，減緩失智退化速度，因失智症不像肢體障礙，可以明顯從外觀察覺，北苗市場攤商認識失智症，就不會把他們當成找麻煩的奧客，並提供必要的協助。

苗栗縣政府衛生局與苗栗市公所合作在北苗市場啟動高齡失智友善傳統市場，鼓勵高齡者及輕度失智症上市場。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府衛生局與苗栗市公所合作在北苗市場啟動高齡失智友善傳統市場，鼓勵高齡者及輕度失智症上市場。記者范榮達／攝影

失智症 傳統市場

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