他們不是奧客！北苗市場友善高齡失智 暖心攤販加入行列

「我公公也是失智症，每次出門不知道回家，就被帶到派出所。」一名賣湯圓女攤販響應加入苗栗市北苗市場高齡失智友善傳統市場的行列，她感同身受，掛保證如果碰到疑似失智者買東西不給錢，不是馬上報警，而是提供關懷。

台灣的失智症人口超過29萬人，其中65歲以上的盛行率7.78%，苗栗市北苗市場有100多個攤商，也是高齡者習慣消費的場域，縣府衛生局與苗栗市公所合作，最近啟動全縣第一座高齡失智友善傳統市場，有28攤商響應，希望鼓勵高齡者及輕度失智症者出門增進社會互動，上市場不會視為畏途。

其中，生水餃、雞鴨肉攤的老板都認為好的事情就多多參與，本來關心顧客就是做生意的日常，賣湯圓的女攤販家有失智者的經驗，她說，如果講話顛顛倒倒，卡卡的就可能有問題，她會先關心是否可以先聯絡到家人，如果真的沒有辦法，再來請市場管理人員或是警察來協助。

雞鴨肉攤的老顧客認為高齡友善很好，市場很有溫度，衛生局保健科長廖秀慧指出，高齡友善市場才剛起步，衛生局將鼓勵更多攤商加入，辦理教育訓練課程，並計畫引進年輕人設攤，並協助改善，例如放大攤商字體等做法，希望注入活力，創造更多的商機。