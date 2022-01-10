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打開清大圍牆打造城市綠廊 竹市光復路綠門戶工程開工

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府攜手清華大學推動「光復路綠門戶計畫」，投入1.1億元沿清大圍牆設計1公里長綠廊，於今天開工。圖／市府提供
新竹市府攜手清華大學推動「光復路綠門戶計畫」，投入1.1億元沿清大圍牆設計1公里長綠廊，於今天開工。圖／市府提供

新竹市府攜手清華大學推動「光復路綠門戶計畫」，投入1.1億元沿清大圍牆設計1公里長綠廊，於今天開工並公開四大亮點，包括打開清大圍牆共享校園；翻新步道、新增87座椅、10座景觀長桌，並新植8.5萬株喬灌木打造城市綠廊；重新規畫清大轉運站候車空間；另由參與月津港燈節的沁弦國際設計夜間光環境。

清大校長賀陳弘說，清大即將展現全新面貌，大學與城市緊密連結，共同呼吸、成長與繁榮，以美國哈佛大學廣場為例，大學廣場是與城市連結最佳介面，未來清大不再高牆聳立，改以廣場迎接市民，不但是竹市的綠門戶，更被稱作文藝復興的出發點，期許成為竹市新的文化發動點與新地標。

交通處表示，光復路過去無系統性規畫，人車擁擠、上下客運時往往影響後方車流行進，此外道路兩側缺乏完善空間規畫，夜間昏暗、入口意象不明確，感謝清大、工研院與市府合作推動「光復路綠門戶計畫」，打造友善步行城市。

市府去年4月獲內政部營建署「城市風貌及創生環境營造計畫」核定總經費9700萬元，綠門戶工程西起建新路口、東至經濟部專研中心，拆除清大北校門圍牆、專研中心實體圍牆改透空欄杆，打造通透開放舒適空間，另建功路口東院宿舍圍牆街角退縮11米，設置街角廣場，於光復路建新路口、光復路建功路口轉角人行道加寬及設置庇護島，提升行人穿越路口安全性。

另外，因清大轉運站停等區壓縮汽機車用路空間，這次工程增加1.8米寬的停靠區空間，改善汽機車衝突問題，並重新整理候車亭、售票亭及公廁，整個工程預計今年底完工。

田中央建築師黃聲遠表示，走高速公路進入新竹必須經過光復路，感謝清大校方打開校園圍牆、轉角廣場，過去客運擠壓交通，全新1.1公里的步道會串聯龍山國小、關埔國小一直到竹科的靜心湖，實現大新竹步行城市，讓居民能夠更悠遊地行走。

新竹市府攜手清華大學推動「光復路綠門戶計畫」，投入1.1億元沿清大圍牆設計1公里長綠廊。圖／市府提供
新竹市府攜手清華大學推動「光復路綠門戶計畫」，投入1.1億元沿清大圍牆設計1公里長綠廊。圖／市府提供

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