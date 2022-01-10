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新竹喝好水！民團遞交條例草案 催促市府公布立法流程

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
台灣乾淨水聯盟與多名新竹縣市各黨、各級民代今在市府前廣場開記者會，已依據公投主文訂定草案並遞交，希望盡速「廢汙水管理自治條例」。記者王駿杰／攝影
台灣乾淨水聯盟與多名新竹縣市各黨、各級民代今在市府前廣場開記者會，已依據公投主文訂定草案並遞交，希望盡速「廢汙水管理自治條例」。記者王駿杰／攝影

「喝好水」地方公投以高同意票通過，台灣乾淨水聯盟與多名新竹地區各黨、各級民代今前往巿府遞交廢汙水管理自治條例草案，希望能盡速通過，期盼民生議題能優先處理，並請市府公布立法流程，安排公民參與及公開相關資訊。

竹市府昨宣布正全力推動「廢汙水管理自治條例」立法前期準備作業。台灣乾淨水聯盟指出，市府應訂定廢汙水管理自治條例，明定工業、醫療及其他廢汙水應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉取水口上游。

公民團體依據公投主文提出的草案要點，包括設置廢汙水汙染管理審議委員會，由委員會促進水質管理事權統一；落實飲用及灌溉水源水質維護，針對新設、既有及未經環評的廢汙水放流口進行輔導管制作為，兩年內達成廢汙水不得混入飲用水及灌溉水取水口上游，並促進水質管理及監測資訊公開，違反者應有相關罰則；呼籲竹縣府也訂定廢汙水管理自治條例。

對此，新竹市議會民進黨團指出，通過地方性公投後市府已著手擬定相關的自治條例，爭取在法定期限內送往議會審議。在此要說明，具地方法律位階的自治條例形成有一定嚴謹的過程，也存在制度內不同法規居間的限制，包括自治條例為地方法規，條例與中央抵觸者無效；自治條例形成前需要考量行政機關是否有窒礙難行之處；自治條例應避免立法權凌駕行政專業，造成制度運作上問題；與本次公投意旨無涉議題不宜納入。

另外，自治條例訂定罰責最高只能裁罰10萬，中央法規水汙染防治法最高裁罰3000萬，情節嚴重者甚至可處無期徒刑；本自治條例無法規範頭前溪上游縣政府轄管範圍。換言之，整體性保障大新竹地區的用水權益，還有很長一段溝通的路要走。

市府指出，公投通過後已開過跨局處研商會議，針對民間團體所提供研擬階段版本自治條例草案審慎研商，並聯繫公民投票領銜人邀請參加13日公投後續事項研商會談，期能彙整民意，盡速訂定符合大眾期待的法令。

此外，也會持續推動公共汙水下水道接管工程，減少事業廢汙水排入水體，迄今已接管完成3萬餘戶，讓生活汙水有專用水道，不用排入道路雨水側溝，預計未來3年將再編列4.5億元啟動用戶接管工程，完成1萬戶接管。

公投 新竹 水質

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