聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／忠貞市場買氣剩平日三成 里長：攤商盼市府振興方案
桃園機場染疫事件擴大，中壢區忠貞市場攤商恢復營業第3天，適逢今天星期天假日，雖然採買民眾增加，不過多位攤商苦嘆「疫情影響大家怕，人潮少一大半」，平鎮區貿易里長宋子毅打招呼詢問，攤商回應「有生意做還好」，估計生意只約平常假日的三成，中壢區龍平里長李慶融今天下午表示，市場購買力信心不足，攤商反映希望市府經發局提出振興市場方案提振買氣信心。
機場爆染疫，中壢區金嗓歌友會聚感染事件，忠貞市場受影響休市3天，攤商自1月7日起恢復營業，今天假日許多周日臨時攤商增加，不少民眾前往採買，宋子毅表示，受到疫情影響，市場攤商生意一落千丈，民眾購買意願低，該市場第一波篩採631人全部陰性，市場也清消完成，希大家要有信心，安心來購買。
忠貞市場不過該市場旁第一市民活動中心加開採檢站，全天吸引攤商、附近居民至少430人完成篩檢，李慶融、宋子毅表示，市場第一波採檢631人全部陰性，加開採檢站，不少周日臨時攤商、尚未篩檢的民眾過來篩檢，如今市場也已清消、採檢也沒問題，但是市場採買信心尚未恢復，生意大約平常假日三成，快要過年，希望民眾恢復信心採買。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言