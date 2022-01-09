影／忠貞市場買氣剩平日三成 里長：攤商盼市府振興方案

桃園機場染疫事件擴大，中壢區忠貞市場攤商恢復營業第3天，適逢今天星期天假日，雖然採買民眾增加，不過多位攤商苦嘆「疫情影響大家怕，人潮少一大半」，平鎮區貿易里長宋子毅打招呼詢問，攤商回應「有生意做還好」，估計生意只約平常假日的三成，中壢區龍平里長李慶融今天下午表示，市場購買力信心不足，攤商反映希望市府經發局提出振興市場方案提振買氣信心。

機場爆染疫，中壢區金嗓歌友會聚感染事件，忠貞市場受影響休市3天，攤商自1月7日起恢復營業，今天假日許多周日臨時攤商增加，不少民眾前往採買，宋子毅表示，受到疫情影響，市場攤商生意一落千丈，民眾購買意願低，該市場第一波篩採631人全部陰性，市場也清消完成，希大家要有信心，安心來購買。