聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園確診+10！業界憂歹過年 大溪活動中心休館至少7天
桃園機場染疫事件擴大，桃園市今天新增10例本土確診個案，累計確診已達25例，桃園市政府今天下午公布3確診者最近的1月4日大園、中壢、大溪區三3處足跡，大園公有零售市場、中壢7-11新中華門市及大溪三元市民活動中心，其中7-11新中華門市正常營業、大溪三元市民活動中心亦自7日起休館停用。
桃園確診個案續增加，確診者「趴趴走」足跡已包括市場、公園、飲食餐廳、超商、大賣場，市長鄭文燦也預估這波疫情會持續至春節過後，引起民眾、業者擔心「歹過年」，平鎮區廖姓市民說，疫情才趨緩，沒想到金嗓歌友會又爆疫情，快要過年，大家憂心忡忡；劉姓餐飲業者表示，聽到桃園又10例確診嚇死了，疫情又擴大，只怕今年春節生意又要「度小月」，忠貞市場陳姓攤商說，市場假日人潮滿滿，今天周日生意只約平常假日的3成，春節將到，攤商擔心難過年。
桃園市政府公布案17369、17370、174533個例確診個案自去年12月31日至今年1月 4日活動足跡，分別是去年12月31日大溪埔頂公園、大潤發中壢店，1月1日中壢儷灣汽車旅館、1月2日中壢霸味羊肉爐、1月3日 大園7-11 江園門市及1月4日大園公有零售市場、中壢7-11 新中華門市、大溪區三元市民活動中心。
確診3例個案最近1月4日到過3處地點足跡，中壢7-11 新中華門市今天照常營業，該店表示，客人到過之後日前就已完成環境消毒，不知市府公告足跡。大溪區三元市民活動中心目前停用中，三元社區發展協會表示，該中心有舞蹈、瑜珈、書法研習約200人使用，本月4日一名金嗓歌友會確診者參加舞蹈研習課程，該班30人全部採檢，該活動中心已在7日起休館，連續幾天清消，休館至少一周，何時啟用將由區公所決定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言