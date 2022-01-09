桃園確診+10！業界憂歹過年 大溪活動中心休館至少7天

桃園機場染疫事件擴大，桃園市今天新增10例本土確診個案，累計確診已達25例，桃園市政府今天下午公布3確診者最近的1月4日大園、中壢、大溪區三3處足跡，大園公有零售市場、中壢7-11新中華門市及大溪三元市民活動中心，其中7-11新中華門市正常營業、大溪三元市民活動中心亦自7日起休館停用。

桃園確診個案續增加，確診者「趴趴走」足跡已包括市場、公園、飲食餐廳、超商、大賣場，市長鄭文燦也預估這波疫情會持續至春節過後，引起民眾、業者擔心「歹過年」，平鎮區廖姓市民說，疫情才趨緩，沒想到金嗓歌友會又爆疫情，快要過年，大家憂心忡忡；劉姓餐飲業者表示，聽到桃園又10例確診嚇死了，疫情又擴大，只怕今年春節生意又要「度小月」，忠貞市場陳姓攤商說，市場假日人潮滿滿，今天周日生意只約平常假日的3成，春節將到，攤商擔心難過年。

桃園市政府公布案17369、17370、174533個例確診個案自去年12月31日至今年1月 4日活動足跡，分別是去年12月31日大溪埔頂公園、大潤發中壢店，1月1日中壢儷灣汽車旅館、1月2日中壢霸味羊肉爐、1月3日 大園7-11 江園門市及1月4日大園公有零售市場、中壢7-11 新中華門市、大溪區三元市民活動中心。