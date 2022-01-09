疫苗第三劑接種 苗栗72家醫療院所10日起隨到隨打

Omicron COVID－19新型變異株來勢洶洶，苗栗縣72家合約醫療院所10日起，疫苗追加劑（第三劑）隨到隨打，符合資格民眾可以多加使用，提升自我健康保護力。

苗栗縣14萬4772人符合接種資格，10日起加開苗栗市大千綜合醫院、頭份市為恭醫院，及苑裡李綜合醫院3家假日疫苗站，周一至周五72家醫療院所隨到隨打服務，符合18歲以上完成接種，第一、二劑即送超商禮券200元，縣籍65歲以上長者完成接種，再加送超商禮券100元。

縣府衛生局指出，目前新冠疫苗尚足夠，第三劑中央分三梯次配撥，首梯撥入莫德納1萬零80劑，不足再向中央申請，請民眾事先預約醫療院所疫苗種類與施打時段，並攜帶健保卡、身分證及接種小黃卡，於預約時間前往接種疫苗，詳請可查閱衛生福利部疾病管制署苗栗縣COVID-19疫苗公費接種專區（網址https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/-ShOWwXakSFGyhrDZ_fbCQ）。