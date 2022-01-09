桃園covid-19病床有到吃緊 衛生局長：12日起全面開放

衛生局長王文彥表示隨著返國、入境的人數增加，按照中央指揮中心的規定，500床以上的醫院必須提供5%的病床收治covid-19病人，桃園市有兩家，長庚醫院已經提供127床，部立桃園醫院提供31床，應變醫院新屋分院提供32床，其他醫院合計提供283床，加起來有473床，再加上原有的173負壓隔離病床，合計有646床可以收治covid-19病人。

王文彥說，目前病床是足夠，但是如果疫情病患持續增加的話會吃緊，所以目前希望疫情不要再擴大，另外就是要設法保留足夠的醫療資源，像昨天晚上就有點吃緊，所以現在專責著病床周三起（12日）一定要全部保持開放，不能挪為其他使用。

桃園市長鄭文燦表示，桃園國際機場是國門所在，住在防疫旅館的桃園市民不到4成，11家責任醫院收治covid-19的病患也不只桃園人，很多是不在籍或外縣市的病患，不過桃園還是要做好這方面的工作。