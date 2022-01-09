桃警照重大刑案追細胞簡訊疫調 鄭文燦頒2萬慰勉疫調警
桃園市爆金嗓歌友會染疫事件，中壢華勛地區居民風聲鶴唳，市警局動員中壢分局近百名警力，一周來專責疫調追蹤有效掌握金嗓歌友會員足跡及活動史，市長鄭文燦今天中午至中壢分局頒發防疫慰勞獎金2萬元慰勉員警辛勞，由分局長陳百祿代表接受，鄭表示，警方專案清查金嗓歌友會員實際會員730人，已通知會員、家人及親友一律篩檢，警方透過細胞簡訊追蹤曾出現金嗓歌友會附近大約3472個手機號碼展開地毯式疫調足跡。
機場染疫事件後，確診者進出中壢區金嗓歌友會活動引發群聚感染擴大，為求確實追查金嗓相關會員足跡、活動史疫調，市警局長陳國指示中壢各分局員警配合疫調追蹤不可鬆懈，陳百祿表示，為落實疫調，該分局比照重大刑案追查，動用警力近百人成立專責調查小組，調閱近千支監視器反覆觀看，完成精準疫調。
鄭文燦表示，中壢分局這次金嗓歌友會精準疫調的用心、認真，特別慰勉鼓勵尤其金嗓歌友會專案清查會員795人，實際會員只有730人，更通知會員、家人及親友一律採檢，採檢覆蓋率百分之百。
另外，警方透過細胞簡訊，針對曾經出現金嗓歌友會附近大約3472個手機號碼進一步查核，包括進入過金嗓歌友會的麻將間、辦公室等近距離接觸民眾全部納入隔離對象，市警局動員中壢分局及其他9個分局地毯式追蹤疫調，已經完成三分之二、約2358個手機簡訊疫調，未採檢者也都要全部回來完成採檢，讓金嗓歌友清查非常徹底。
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