新竹縣6醫院明起加開1到3劑疫苗專診 非縣民也能打

新竹縣政府表示，因應本土疫情升溫，新竹縣全縣已有68家醫療院所全力開設疫苗門診來滿足民眾接種需求，且從明天開始一連7天，6家醫院加開1到3劑疫苗專診，民眾有接種需求都可先去電或上網預約，也將視情況延長專診服務時間。

衛生局說明，東元醫院、中國醫大新竹附醫、新竹台大醫院生醫院區、台北榮總新竹分院、湖口仁慈醫院及大安醫院，6家醫院都從明天到16日提供1到3劑疫苗專診服務，其中中國醫大新竹附醫、新竹縣婦幼館（大安醫院負責）提供隨到隨打服務。

衛生局表示，第3劑疫苗間隔已縮短為3個月，新竹縣估算截至1月底前符合第3劑接種資格者約有15萬人。

此外，為鼓勵疫苗接種打氣，即日起至31日，18歲以上打第1劑或第2劑的民眾，在新竹縣68家疫苗合約醫療院所打任何廠牌疫苗，都可以現場領取200元超商禮券，不過民眾有接種需求必須事先撥打電話或網站預約。

縣長楊文科提醒，前往接種時一定要攜帶健保卡及接種紀錄卡（小黃卡），若接種紀錄卡遺失者，應提前回原接種單位或轄區衛生所辦理補發後才能順利完成接種，請民眾盡快接種，獲得疫苗完整的保護力。