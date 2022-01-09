喝好水公投通過竹市府廢汙水管理立法研訂、下水道接管

新竹市地方性公民投票第一案「喝好水」以同意票多數通過，市府今表示，目前正全力推動「廢汙水管理自治條例」立法前期準備作業，包括主動邀請民間團體參與會談，以廣納市民、民間團體及專家學者意見，研訂事業廢（汙）水管理策略；此外，已成功向中央、台水爭取2024年每日再增加9萬噸水庫水供應竹市，並持續推動公共汙水下水道接管工程，以各項積極作為實現大新竹民眾喝好水訴求。

竹市第一案喝好水公投在去年12月18日舉行，並以13萬1816同意票通過，通過公投內文為「您是否同意，新竹市應訂定，廢汙水管理自治條例，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和汙水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」

市府表示，公投通過後已由市府秘書長陳章賢親主持跨局處研商會議，針對民間團體所提供研擬階段版本自治條例草案進行審慎研商，協商會議後旋即電話聯繫公民投票領銜人，邀請參加1月13日公投後續事項研商會談，期能彙整民意，盡速訂定符合大眾期待的法令。

市長林智堅表示，多年來他全力推動大新竹地區喝好水，從供應民眾水庫水做起，目前新竹已有近8成用水來自水庫水，石門水庫水每日20萬噸供應。目前已成功向中央、台水爭取2024年每日再增加9萬噸水庫水供應竹市，未來總計將供應大新竹近30萬噸的石門水庫水，真正實現新竹民眾期盼的喝好水目標。

此外，民眾關心的汙水接管議題，市府也持續推動公共汙水下水道接管工程，減少事業廢（汙）水排入水體，迄今已接管完成3萬餘戶，讓生活汙水有專用水道，不用排入道路雨水側溝，預計未來3年再投入4.5億元啟動用戶接管工程，再完成1萬戶接管。也進行排水路現地判釋踏勘計畫，以實際釐清排水路交錯現況。

市府指出，針對飲用水及灌溉水的保護，市府於2019年迄今召開多次會議，針對高汙染潛勢風險灌溉渠道研議採行「灌排分離」階段性措施，初步已由農田水利署於香山區牛埔溪支線及八輪支線交會處，完成1處專管灌排分離措施；至於「飲排分離」，已初步盤點轄內列管事業排水，均經由區域排水排放至取水口下游，藉以保護飲用水質。