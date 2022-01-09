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認養浪浪送首年免費寵物險大獲好評 竹市府今年續辦理
新竹市政府指出，為讓動物被認養能得到更好醫療照護，除幫待認養動物完成驅蟲、疫苗注射及絕育手術外，去年10月起試辦認養浪犬加碼送首年免費寵物保險，推出後大獲好評，決定今年持續辦理認養毛孩送寵物險計畫，並將適用範圍加碼擴大至成年浪貓。
新竹市府動物收容所改建完成後，升級為動物保護教育園區，除提供優質安置照護環境，也成民眾参訪及動物保護推廣的最佳場域。
動保所指出，竹市動物保護教育園區目前收容約180隻浪犬、60隻浪貓，園區特別制訂嚴謹的認養規定，民眾須年滿20歲，未滿20歲民眾需由成人陪同並共同完成飼主責任教育課程。
工作人員將訪談民眾，了解飼養動機、家中環境條件，提醒現有毛孩也需完成寵物登記與疫苗預防注射等審核程序，並確認不是動保黑名單，經1周冷靜期並待審核通過後，即可挑選最適合自己的動物，動保所後續也會追蹤訪問，以確保動物受到良好照顧。
動保所表示，市府今年特別推出2022年療癒系浪浪月曆，有別往年新竹風景照，改以收容的貓狗浪浪為主題，獲廣大網友迴響並成功送養許多毛孩，盼透過持續推廣認養，讓認養浪浪成為潮流風氣。
產發處表示，寵物保險計畫適用的毛孩可享有1年內看病門診、住院及手術醫療費用補償、侵權責任保險、寵物遺失協尋廣告費用等保障，近來國內發生2起比特犬攻擊民眾事件，更突顯出保險的重要性，其中侵權責任最高可提供100萬元的保障，提醒民眾飼養寵物應善盡飼主責任，一起提升動物醫療照護，響應認養代替購買及終身照護不棄養的目標。
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