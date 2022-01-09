認養浪浪送首年免費寵物險大獲好評 竹市府今年續辦理

新竹市政府指出，為讓動物被認養能得到更好醫療照護，除幫待認養動物完成驅蟲、疫苗注射及絕育手術外，去年10月起試辦認養浪犬加碼送首年免費寵物保險，推出後大獲好評，決定今年持續辦理認養毛孩送寵物險計畫，並將適用範圍加碼擴大至成年浪貓。

新竹市府動物收容所改建完成後，升級為動物保護教育園區，除提供優質安置照護環境，也成民眾参訪及動物保護推廣的最佳場域。

動保所指出，竹市動物保護教育園區目前收容約180隻浪犬、60隻浪貓，園區特別制訂嚴謹的認養規定，民眾須年滿20歲，未滿20歲民眾需由成人陪同並共同完成飼主責任教育課程。

工作人員將訪談民眾，了解飼養動機、家中環境條件，提醒現有毛孩也需完成寵物登記與疫苗預防注射等審核程序，並確認不是動保黑名單，經1周冷靜期並待審核通過後，即可挑選最適合自己的動物，動保所後續也會追蹤訪問，以確保動物受到良好照顧。

動保所表示，市府今年特別推出2022年療癒系浪浪月曆，有別往年新竹風景照，改以收容的貓狗浪浪為主題，獲廣大網友迴響並成功送養許多毛孩，盼透過持續推廣認養，讓認養浪浪成為潮流風氣。