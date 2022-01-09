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國1增設造橋交流道案中央買單 20.75億國發會原則同意

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
國道1號增設苗栗縣造橋交流道案，行政院長蘇貞昌2019年11月到苗栗視察時，允諾全額補助。圖／本報資料照片
國道1號增設苗栗縣造橋交流道案，行政院長蘇貞昌2019年11月到苗栗視察時，允諾全額補助。圖／本報資料照片

國道1號增設苗栗縣造橋交流道及聯絡道拓寬案，獲行政院長蘇貞昌慨允全額補助，因新增鋼橋等影響，工程總經費倍增到20.75億元，國家發展委員會日前審議原則同意通過，縣長徐耀昌開心，完成鄉親多年來的夙願在望。

國發會1月6日審議國1增設造橋交流道可行性研究，副主委游建華主持，徐耀昌、縣府工務處長古明弘出席爭取，獲得原則同意通過，全案將報請交通部修正後，報行政院核定，徐耀昌、立委陳超明、縣議員廖秀紅，及造橋鄉長黃天貴等人，都大表歡迎，希望盡速推動，解決造橋鄉親必須遠繞頭份或頭屋交流道的路途與時間。

徐耀昌說，國道1號苗栗縣頭屋交流道2013年8月通車，更便利的交通，帶動頭屋鄉產業發展有目共睹，國1號增設造橋交流道在望，地方還積極爭取建置頭份第二交流道，以紓解頭份交流道的交通負荷，如果也成行苗栗縣將是最多高速公路交流道的縣市，有助地方發展。

工務處指出，高速公路電子收費政策，封閉造橋收費站公務便道，地方2014年開始爭取設置造橋交流道，蘇貞昌2019年11月間到苗栗視察交通建設，允諾全額補助，原計畫交流道經費約6億元，聯絡道苗14線拓寬雙向4車道經費約2.5億元，修正後提交國發會審議的版本，分別增加到18.05億元及2.7億元。

古明弘說，造橋交流道案經費倍增，主要是因應高速公路局審議時，要求增加跨越地磅站鋼橋，及整治順向坡擋土牆等工項，還有鋼材等物料上漲影響，工程將會由高公局負責施工，增設南下出口及北上入口2支匝道，改善造橋長期交通不便問題。

國道1號增設苗栗縣造橋交流道及聯絡道拓寬案，工程總經費20.75億元，國家發展委員會日前審議原則同意通過。圖／苗栗縣政府提供
國道1號增設苗栗縣造橋交流道及聯絡道拓寬案，工程總經費20.75億元，國家發展委員會日前審議原則同意通過。圖／苗栗縣政府提供

徐耀昌 苗栗縣 高速公路

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