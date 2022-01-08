桃園採檢站人流變少 認真填實聯制民眾增

桃園機場疫情持續影響，緊急設立的3個採檢站也不斷有民眾前往，市府之後也加開到7個採檢站，分散需要的民眾；而確診個案17371的足跡曾到中壢區三光路的瑞麟美而美過，店家鐵捲門上的公告也緊急通知明天休業1天，要全面消毒。

今日下午中壢區龍岡公園天幕區採檢站人潮較前幾日少，醫護人員表示，前2天都可到快500人，今天則約300人左右，推測可能是該採檢的人都採檢完成了，加上有加開採檢站將人分流，又適逢假日，或許大家都出去玩。

地方人士指出，重創最嚴重的為忠貞市場，人潮還是上不來，不過較外圍的店家攤商，生意還是如以往，受到的影響不大，但可發覺現在乖乖掃實聯制的人又增加了；而平鎮區的第一市民活動中心也將在明日加開上下午的採檢站。