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呂秀蓮設牢房辦特展 鼓勵民眾走進去體驗自由可貴

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
前副總統、前桃園縣長呂秀蓮今在桃園市文化局辦特展，現場設有一比一牢房，還原美麗島事件的牢獄生活。記者陳俊智／攝影
前副總統、前桃園縣長呂秀蓮今在桃園市文化局辦特展，現場設有一比一牢房，還原美麗島事件的牢獄生活。記者陳俊智／攝影

前副總統、前桃園縣長呂秀蓮今在桃園市文化局舉辦「新女性Her－Story五十年巡迴展-參選赴國難．打造新桃源」特展，藉由其編織的毛衣、提袋和手寫文物，回顧美麗島事件及桃園施政點滴，現場還佈置一比一的59號牢房，還原她的牢獄生活。

此次特展由台灣民主太平洋聯盟與國家展望文教基金會共同主辦，內容包括「台灣真女人」、「美台斷交」、「美麗島事」、「暗黑桃園」及「縣長一千天」五大主題，收錄了美麗島事件呂秀蓮獄中所織的毛線衣和手提袋，以及美麗島大審最後陳述寫下的衛生紙，帶領民眾了解民主發展進程。呂秀蓮致詞時表示，現場設有一比一還原的牢房，民眾不妨走進去停留一分鐘，體驗失去自由的可貴。

呂秀蓮除了是前副總統，也是桃園的老縣長。她表示，劉邦友血案之後，桃園各地弊案頻傳，金融體系經營不善擠兌，也曾發生垃圾大戰，街道滿是垃圾山，一度被評比為「最沒希望的縣市」，也被稱為「暗黑桃園」，但她補選上任後，憑藉魄力和愛心解決問題，例如刪除議員小型工程款，改善桃園財政，此次展覽都會呈現。

桃園市文化局表示，特展今天開幕，展期將至23日，16日上午9時30分還有「台灣的出路：危機 or 契機？」主題演說，將邀請資深評論家康仁俊與呂秀蓮對談，歡迎民眾參與。

前副總統、前桃園縣長呂秀蓮今在桃園市文化局辦特展，現場設有一比一牢房，還原美麗島事件的牢獄生活。記者陳俊智／攝影
前副總統、前桃園縣長呂秀蓮今在桃園市文化局辦特展，現場設有一比一牢房，還原美麗島事件的牢獄生活。記者陳俊智／攝影
前副總統、前桃園縣長呂秀蓮在獄中勾織的毛衣。記者陳俊智／攝影
前副總統、前桃園縣長呂秀蓮在獄中勾織的毛衣。記者陳俊智／攝影

桃園 呂秀蓮 美麗島事件

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