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犯保新竹分會關懷活動 馨生家庭感受社會溫暖
為讓受保護者家屬，感受年節溫馨氣氛，犯罪被害人保護協會新竹分會今天辦關懷活動，讓馨生家庭一展才藝，也在年節前夕，感受社會溫暖。
犯保新竹分會主委陳進興向中央社記者表示，馨生夥伴們在犯罪被害人保護協會各分會開辦的課程訓練中，習得技藝與創意作品，也能轉換心情，現在，藉由活動讓各界了解馨生人，走出傷痛的心路歷程。
陳進興說，而今天的關懷活動，以馨生舞曲帶動跳揭開活動序幕，馨生人也帶來手語表演及合唱演出，用歌舞為馨生人帶來歡樂。新竹市副市長沈慧虹也出席鼓勵。
法務部保護司長黃玉垣提供新聞資料指出，圍爐對民眾來說可能很一般，但對弱勢的犯罪被害保護人在歲末年節家庭團圓時刻，特別容易觸景傷情，需社會關懷與協助。
黃玉垣說，這次犯保新竹分會提早於年節前辦理關懷活動，降低被害人家屬心裡的落寞孤寂感，讓他們感受社會的溫情。
新竹地檢署檢察長郭永發表示，受到疫情衝擊，馨生家庭經濟收入減少，日前也為協助馨生家庭，在遠東巨城購物中心協助下，辦「馨生公益市集」，把所學的技藝與創作轉為商品，讓馨生人有平台展售。
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