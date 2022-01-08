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桃園眷村文化節今登場 受疫情影響人潮較往年少

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園眷村文化節受疫情影響，人潮稀少。記者翁唯真／攝影
桃園眷村文化節受疫情影響，人潮稀少。記者翁唯真／攝影

桃園眷村文化節已連續舉辦21年，今年選在中壢龍岡森林公園舉行，今明2天登場及下周末15及16日邀請50家攤商販賣年節商品，供民眾遊玩採買，雖緊鄰忠貞市場人潮明顯比往年降低，不過大型出入口需掃實聯制，派員協助量體溫消毒；不過攤商原想趁機大賺一筆的美夢破滅。

今天上午眷村文化節盛大展開，今年以「走村・走春 迎虎年」為題，雖受疫情影響人潮稀疏，不過活動量卻不減，不只有舞獅團表演，還有眷村媽媽上菜秀及敦青舞蹈團眷村舞劇演出，也邀請大廚郭主義及法比歐，現場示範醬拌蘿蔔糕及蒜苗炒臘肉，讓民眾聞香，只可惜取消試吃，讓許多人大嘆失望。

有攤商表示，自己第1次卻碰到疫情影響，買氣受阻，之前逛過人潮真的擠爆，落差超多；也有攤商說，就盡量賣，碰到這波疫情也無可奈何。

至於前來逛逛的民眾會不會擔心，他表示，自己趁人潮不多時趕緊帶小孩來走走；也有民眾認為沒什麼好擔心，公園很大也通風，人潮不多天氣好出來走走，比待在家怕東怕西好。

桃市府文化局副局長王麗娟表示，主要的路口都有安排實聯制，也讓活動人數降載到500人，也希望大家進場的時候能配合戴口罩，那在年貨大街則是買了之後帶走，不能在現場吃，不過公園其實非常的廣闊，保持良好社交距離享受活動。

1月8、9日下午12時至6時在馬祖新村有「WOO～虎來走村」風格小市集，寫書法同樂，並推出年節限定啤酒禮盒組在桃印文創選物店限量販售；9日晚上有《麵引子》懷舊電影戶外放映；下個周末15至16日眷村社區們將接力帶來精彩迎春表演及工作坊，也邀請附近社區舉辦為期2周的靜態展覽，同時在太武新村也舉辦復古市集，更多活動資訊請上桃園眷村文化節官方臉書粉絲專頁網址：https://www.facebook.com/bamboofence

桃園眷村文化節邀請附近社區舉辦為期2周的靜態展覽。記者翁唯真／攝影
桃園眷村文化節邀請附近社區舉辦為期2周的靜態展覽。記者翁唯真／攝影
今天上午眷村文化節盛大展開，邀請大廚郭主義及法比歐，現場示範醬拌蘿蔔糕及蒜苗炒臘肉。記者翁唯真／攝影
今天上午眷村文化節盛大展開，邀請大廚郭主義及法比歐，現場示範醬拌蘿蔔糕及蒜苗炒臘肉。記者翁唯真／攝影
桃市府文化局副局長王麗娟表示，龍岡公園主要的路口都有安排實聯制，也讓活動人數降載到500人。記者翁唯真／攝影
桃市府文化局副局長王麗娟表示，龍岡公園主要的路口都有安排實聯制，也讓活動人數降載到500人。記者翁唯真／攝影

眷村 疫情 桃園

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