獅子會捐醫療車、捐血車助弱勢 竹縣議長響應捐百萬元

國際獅子會300-G1區8日在竹北新崙公園舉辦「獅子愛心號捐血車、醫療巡迴車捐贈暨五大志業」公益活動，現場安排愛心園遊會、樂團表演，讓民眾參與公益的同時也能挽袖捐血、做視力、糖尿病、乳房篩檢及子宮抹片檢查。主辦單位捐贈1輛「獅子愛心號」捐血車給捐血中心、1輛醫療巡迴車給尖石鄉公所，協助推廣捐血和偏鄉醫療，新竹縣議長張鎮榮也自掏腰包出100萬元購車金，號召鄉親一起做公益。

國際獅子會300-G1區總監葉其昌表示，藉由這次公益活動來宣導獅子會五大志業，希望透過活動提升民眾自我健康意識，同時以園遊會等活動增進親子互動，五大志業分別是「救濟飢餓、糖尿病、視力、兒童癌症、環保」，推廣珍惜大自然，舉辦園遊會同時也落實公園清潔和環境保護。

國際獅子會300-G1區指出，這次活動捐贈2輛車，1輛是「獅子愛心號」捐血車，與國際獅子會LCIF合作捐贈給捐血中心，發揮「挽袖捐血一袋、救人一命」的獅子人道主義精神，另1輛則是醫療巡迴車，與台灣獅子會基金會合作捐贈給尖石鄉公所，協助醫療人員深入山區部落服務弱勢、獨居、貧困長者和兒童。