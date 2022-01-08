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打破限高障礙 桃園龜山新增公車路線

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市新增605公車路線，下周一清晨首發。圖／交通局提供
桃園市新增605公車路線，下周一清晨首發。圖／交通局提供

桃園市龜山區大坪頂隨地方建設發展及人口增長，交通需求跟著提升，且不少地方居民是家在桃園、工作在雙北，都期盼能有大眾運輸。桃園市交通局評估後，試辦「605」新公車路線，經由青山路往訪林口長庚醫院、迴龍2地，1月10日起上路。

桃園市議員陳雅倫表示，大坪頂地區自從A7合宜住宅完工，就陸續有居民反映通勤需求問題，但礙於青山路有限高，禁止大車通行，無法發展公車路線，在議會爭取了2、3年也都卡關，近期才找出折衷辦法。

桃園市長鄭文燦表示，青山路因為坡度較大，過去未曾有公車行駛，但交通局安全評估後，去年11月開放中型巴士行駛，公告路線後，由三重客運接手營運。605公車行經林口長庚醫院、華亞科技園區、A7合宜住宅和新莊迴龍等地，相較其他公車路線，其往返大坪頂和迴龍的時間較短，大約可省下10到20分鐘車程，省時又方便。

交通局長劉慶豐表示，605路線屬循環線，平假日皆有行駛，每日6班次往返，收費方式依里程計費，全程全票28元，持市民卡乘車往返可享買一送一優惠。另外，頭班車下周一清晨5時50分首發，三重客運為慶祝路線開通，將免費贈送30份早餐

陳雅倫也說，大坪頂地區現有不少居民是開車經國道1號往返雙北通勤，文化一路上班尖峰時間經常塞爆，605公車路線無疑是增加民眾通勤選擇，如試辦情況良好，轉為正式路線，爭取業者加開班次的機會也就更大。

605公車收費方式。圖／桃園市交通局提供
605公車收費方式。圖／桃園市交通局提供
桃園新增605公車路線。圖／桃園市交通局提供
桃園新增605公車路線。圖／桃園市交通局提供

公車 桃園 合宜住宅

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