打破限高障礙 桃園龜山新增公車路線

桃園市龜山區大坪頂隨地方建設發展及人口增長，交通需求跟著提升，且不少地方居民是家在桃園、工作在雙北，都期盼能有大眾運輸。桃園市交通局評估後，試辦「605」新公車路線，經由青山路往訪林口長庚醫院、迴龍2地，1月10日起上路。

桃園市議員陳雅倫表示，大坪頂地區自從A7合宜住宅完工，就陸續有居民反映通勤需求問題，但礙於青山路有限高，禁止大車通行，無法發展公車路線，在議會爭取了2、3年也都卡關，近期才找出折衷辦法。

桃園市長鄭文燦表示，青山路因為坡度較大，過去未曾有公車行駛，但交通局安全評估後，去年11月開放中型巴士行駛，公告路線後，由三重客運接手營運。605公車行經林口長庚醫院、華亞科技園區、A7合宜住宅和新莊迴龍等地，相較其他公車路線，其往返大坪頂和迴龍的時間較短，大約可省下10到20分鐘車程，省時又方便。

交通局長劉慶豐表示，605路線屬循環線，平假日皆有行駛，每日6班次往返，收費方式依里程計費，全程全票28元，持市民卡乘車往返可享買一送一優惠。另外，頭班車下周一清晨5時50分首發，三重客運為慶祝路線開通，將免費贈送30份早餐