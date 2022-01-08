竹縣擬修正原民地區簡化建管辦法 私設通路免同意書

新竹縣政府擬修正《新竹縣原住民族地區簡化建築管理辦法》，將原住民族地區申請建築執照時，連接建築線的私設通路必須檢附土地使用權同意書之規定，改為起造人簽切結書即可辦理，工務處表示，修正草案經縣務會議通過後，將送內政部營建署備查後發布實施，期待讓原鄉地區民眾更便利。

工務處指出，修正《新竹縣原住民族地區簡化建築管理辦法》第三條跟第五條部分條文內容，除了在第三條第一項第二款新增涼亭，以符合原鄉建築需求，也將第五條連接建築線的私設通路，從原先起造人須檢附土地使用權同意書，改為起造人自行切結即可，簡化申請程序，便利原住民族地區建築申請作業。

林鶴斯說，以往原住民族地區，因為土地比較遼闊，地處較偏遠，連接到主要道路需要透過私設通路，但在私設通路必須取得地主同意書，由於原住民族地區路幅較長，要取得沿線所有地主同意書有困難，因此研擬修正辦法，讓申請人以切結自行處理，如有侵害他人財產，或肇致危險或傷害他人時，仍需依法負其責任。

工務處表示，新竹縣修正簡化原住民族地區建築管理辦法，是繼台中市之後，非六都第一個修定此辦法的縣市，相信會帶給新竹縣原住民很大的方便，修正辦法於縣務會議通過，待送請內政部營建署備查後，再由縣府行政處發布實施。

原民處長雲天寶說，族人過去要蓋房子，向縣府申請建築執照時，為了取得土地使用權同意書，經常被沿線的地主勒索幾萬元至數十萬元不等，但明明經過的道路是既有道路存在幾十年了，未來免除土地使用權同意書規定，也能減少申請人被勒索的困擾。

新竹縣議員張益生指出，當初制定《新竹縣原住民族地區簡化建築管理辦法》就是為了讓原住民地區族人申請合法建築物的程序能化繁為簡，過去在指定建築線等部分，族人要花費1、20萬元找建築師，族人大嘆「真的要花很多錢」，雖然修法免取得同意書，但還是要簽切結，希望修法後能減少原鄉民眾的負擔。