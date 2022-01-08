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竹市獲金安獎6金認證 林智堅：打造「三好」步行環境

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市囊括金安獎6金肯定，市長林智堅今天報喜並分享得獎關鍵，包括近年市府投入3.72億元打造步行城市，向中央爭取改善17處通學步道等。圖／新竹市政府提供
新竹市囊括金安獎6金肯定，市長林智堅今天報喜並分享得獎關鍵，包括近年市府投入3.72億元打造步行城市，向中央爭取改善17處通學步道等。圖／新竹市政府提供

「金安獎」是全國交通安全最高榮譽獎項，新竹市囊括金安獎6金肯定。市長林智堅今天報喜並分享得獎關鍵，包括近年市府投入3.72億元打造步行城市，推路口天空纜線下地、退縮路口增設避車彎、宣導路口慢看停，更向中央爭取改善17處通學步道，打造「好舒適、好景觀、好安全」三好步行環境。

市府指出，竹市獲金安獎6金項目分別為，交通安全教育全國第二組第一名、交通執法全國第二組第一名、交通安全宣導全國第二組第二名、交通工程全國第二組第三名；新科國中老師李怡萱獲績優導護教師獎、青草湖國小志工蘇竑森獲績優導護志工獎。

林智堅說，步行城市計畫中，通學步道發揮關鍵串聯角色，他上任迄今投入2.4億元推動17處通學步道工程，供學生通學、改善社區居民散步休憩空間，讓社區、學校共好，也盼透過通學步道「路」的建置，喚起用路人對交通安全的省思、關心與重視。

林智堅說，通學步道打造出「三好」步行環境。第一將校地及圍牆退縮，拓寬行走範圍讓行人「好舒適」；第二穿透圍籬開闊行人視野，擁有「好景觀」；第三期許以學校步道為社區核心點，透過校際間步道點點串聯，打造「好安全」人本步行城市。

榮獲績優導護志工、有青草湖國小「路口守護神」之稱的志工蘇竑森說，導護志工需要鍥而不捨、持之以恆的努力。校方表示，感謝他的無私奉獻帶給青草湖國小一個優良的上學環境，同時也將他的關懷及愛心送到每個人的心中。

新竹市教育處指出，新竹市推動全齡交通安全教育不遺餘力，包括每年辦理交通導護人員安全防護教育研習活動，也為每位導護志工投保團體意外險，以及自行車安全教育、機車安全教育、保腦（戴安全帽）教育，讓交通安全觀念從小扎根。

新竹市囊括金安獎6金肯定，市長林智堅今天報喜並分享得獎關鍵，包括近年市府投入3.72億元打造步行城市，向中央爭取改善17處通學步道等。圖／新竹市政府提供
新竹市囊括金安獎6金肯定，市長林智堅今天報喜並分享得獎關鍵，包括近年市府投入3.72億元打造步行城市，向中央爭取改善17處通學步道等。圖／新竹市政府提供
新竹市囊括金安獎6金肯定，市長林智堅今天報喜並分享得獎關鍵，包括近年市府投入3.72億元打造步行城市，向中央爭取改善17處通學步道等。圖／新竹市政府提供
新竹市囊括金安獎6金肯定，市長林智堅今天報喜並分享得獎關鍵，包括近年市府投入3.72億元打造步行城市，向中央爭取改善17處通學步道等。圖／新竹市政府提供

新竹 林智堅

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