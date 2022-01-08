忠貞市場恢復開市2天 人潮稀落攤商嘆人流少一半

桃園平鎮區忠貞市場在去年12月30、31日有確診者足機，環保局緊急於今年1月4日下午清消並休市3天，昨天起重新開業，攤商大嘆人流少一半，無法估計休市3天的損失及人潮回來的時間。

忠貞市場為滇緬美食聚集地，也是當初異域孤軍到台的落腳處，知名的阿美米干、國旗屋米干也都在這，假日總吸引許多外地遊客慕名而來，更是中壢平鎮地區買菜好去處。

但受休市影響，重開2天後人潮並未回流，有攤商表示，真的是害死人喔，她假日才來卻影響很多人的生計，但也不能責怪她，畢竟這不是她的錯，還是要多點同理心。

不過大多數的攤商都叫苦連天，不知道何時才能恢復往日榮景，整條街都是大特價的叫賣聲，想要趁上午人潮較多時，盡量賣完；但也有擺攤數小時卻乏人問津的情形。

攤商們表示，不會太擔心，因為有去採檢及施打2劑疫苗過，只希望損失不要太多。

有民眾出門買菜嚇的要死，卻還是硬著頭皮出門，不然孫子吵著要吃飯，只好勤消毒，回家就把衣物口罩都換掉，保護自己及家人；也有民眾說，自己多年都在忠貞市場買菜，就算心裡還是擔憂卻還是來習慣的地方逛。