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新竹華山年菜募集差2成 台電新竹區募捐116份年菜送暖

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
台電新竹區營業處處長胡忠興與處內員工連續第2年響應華山捐贈愛心年菜活動，最近募得116份年菜與長年服務經費，送至華山基金會新竹1愛心天使站。圖／台電新竹區營業處提供
台電新竹區營業處處長胡忠興與處內員工連續第2年響應華山捐贈愛心年菜活動，最近募得116份年菜與長年服務經費，送至華山基金會新竹1愛心天使站。圖／台電新竹區營業處提供

農曆過年家家圍爐團圓，華山基金會愛心天使站每年募集年菜送往三失老人家中，希望讓弱勢長者有過節氣氛，但受大環境影響，募集年菜情況不理想，大新竹年菜募集差2成。台電新竹區營業處員工響應，一口氣募集116份年菜送暖，讓站方直呼感動。

台電新竹區營業處處長胡忠興與處內員工連續第2年響應華山捐贈愛心年菜活動，最近共募得116份年菜與長年服務經費，共11萬8000元，昨天由胡忠興率領志工團，前往新竹市的「華山基金會新竹1愛心天使站」捐贈愛心年菜，藉此表達溫馨的關懷。

「希望把愛心如同電力一般輸送到需要關懷的長輩身上！」胡忠興說，台電新竹區處員工努力提供新竹縣市穩定供電，也關懷較弱勢的族群，同仁們熱烈響應捐贈年菜，發揮台電關懷與服務社會的經營理念，也希望拋磚引玉，有更多人關心三失老人。

竹市新竹1站愛心天使站站長王皓冠說，華山基金會新竹區服務範圍涵蓋新竹縣市，總共服務1020名長輩，但受到疫情衝擊、物價上漲等影響，整個大環境不理想，捐款都略有打折，無論是企業募捐或小額捐款都有影響，愛心年菜募集還差2成左右。

王皓冠說，很感謝台電新竹區營業處暖心響應，一口氣捐贈116份愛心年菜是場及時雨。新竹市共有2個愛心天使站點，新竹1站服務範圍為東區、部分北區，服務長輩82人可全數滿足，其餘愛心年菜由新竹區調配，也希望各界能多給予關懷支持。

新竹 年菜 愛心

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