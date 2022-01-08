快訊

限時8小時！第3劑施打出現熱潮 北市開放預約15分鐘湧2.3萬人

自己回家！上百網紅搭機「無罩開趴」 航空業者拒載他們回國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Wah！幾散竹東行銷再升級 打造音樂朝聖舞台

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府原民處指出，Wah!幾散竹東一月份每周六日下午規畫新竹縣市及周邊國、高中及社會人士、大學的音樂社團，在市集舞台進行社團成果發表，提供年輕學子們有展現的舞台。圖／縣府提供
新竹縣政府原民處指出，Wah!幾散竹東一月份每周六日下午規畫新竹縣市及周邊國、高中及社會人士、大學的音樂社團，在市集舞台進行社團成果發表，提供年輕學子們有展現的舞台。圖／縣府提供

新竹縣政府在竹東鎮火車站西側，打造新竹縣第一間原住民族產業展銷中心「Wah!幾散竹東」，以原民特色為主進駐店家、市集、表演，去年10月正式營運後，假日吸引許多人潮來玩，成為竹東一個新地標。為再推動尖石、五峰原住民族產業發展，縣府近日向原住民族委員會申請到前瞻計畫城鄉建設2325萬多元，將持續強化原住民族通路經營平台。

縣府表示，位於竹東火車站西側的Wah!幾散竹東，經過新竹縣政府團隊歷時1年籌備，將竹東火車站旁空地翻新、規畫、整修完成，引入在地業者，並在每周假日辦理市集、原民文創展覽及手作、獵人文化體驗等原民文化系列活動，創造新價值，未來也強化WAH!幾散竹東銷售及展示之平台，期許今年能再創佳績，吸引更多遊客。

原民處表示，為持續推動新竹縣原住民族產業發展，本次經費將透過會展產業形式(MICE)，優化Wah!幾散竹東銷售及展示之平台，加值原住民族手工藝產品、農產加工品與原鄉旅遊等服務，並串聯原鄉特色產業及文化，共同對外推廣與行銷，促進縣內原住民族經濟產業發展。

原民處指出，新的一年到來，在1月份每周六日下午規畫新竹縣市及周邊國、高中及社會人士、大學的音樂社團，在市集舞台進行社團成果發表，提供年輕學子們有展現的舞台，讓Wah!幾散竹東成為音樂表演與朝聖的必上舞台，重回昔日台灣獨立音樂百花齊放的氛圍。

新竹縣政府原民處指出，Wah!幾散竹東一月份每周六日下午規畫新竹縣市及周邊國、高中及社會人士、大學的音樂社團，在市集舞台進行社團成果發表，提供年輕學子們有展現的舞台。圖／縣府提供
新竹縣政府原民處指出，Wah!幾散竹東一月份每周六日下午規畫新竹縣市及周邊國、高中及社會人士、大學的音樂社團，在市集舞台進行社團成果發表，提供年輕學子們有展現的舞台。圖／縣府提供

原住民 新竹 火車站

延伸閱讀

竹東中山國小校舍重建動土 新設2班幼兒園、地下停車場

竹縣路平專案 竹東公道路快車道煥然一新

台、紐、澳、加定稿 國際首見原住民族經貿合作協議

新竹／竹東馬來西亞歌手開設南島風味 艾記海南雞飯

相關新聞

遠百竹北開幕在即 民代憂交通

新竹縣第一家百貨商場遠東百貨竹北店開幕在即，網路盛傳今天試營運，業者昨天回應，尚待政府檢驗流程後，才會公布正式營運時間。...

Wah！幾散竹東行銷再升級 打造音樂朝聖舞台

新竹縣政府在竹東鎮火車站西側，打造新竹縣第一間原住民族產業展銷中心「Wah!幾散竹東」，以原民特色為主進駐店家、市集、表...

新竹漁港停車場 全天收費挨批搶錢

新竹南寮的新竹漁港擠進全台國旅熱門景點前5名，漁港內第一、二停車場原採人工收費，早上8點到晚上10點每小時收30元，市府...

客家龍神壇 造型引發熱議

苗栗市公所因應2022苗栗火旁龍活動，近日在苗栗火車站西站設置客家龍神壇，造型引發熱議，部分網友批評像告別式會場、靈堂。...

頭份頭獎有份 苗栗旅遊節連二期百萬休旅車獎落頭份

苗栗縣政府配合中央振興5倍券，加碼推出「苗栗旅遊節」抽獎活動，今天第2期抽獎，由律師江錫麒見證，結果最大獎納智捷休旅車，...

竹市1年酒駕吊扣車68輛 無人領全成廢鐵被拍賣

新竹市警察局去年就有68輛酒駕吊扣車，無人領回最後被當成廢鐵拍賣。市警局近日臉書貼文，以酒駕吊扣車的擬人化口吻，訴說日夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。