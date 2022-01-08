Wah！幾散竹東行銷再升級 打造音樂朝聖舞台

新竹縣政府在竹東鎮火車站西側，打造新竹縣第一間原住民族產業展銷中心「Wah!幾散竹東」，以原民特色為主進駐店家、市集、表演，去年10月正式營運後，假日吸引許多人潮來玩，成為竹東一個新地標。為再推動尖石、五峰原住民族產業發展，縣府近日向原住民族委員會申請到前瞻計畫城鄉建設2325萬多元，將持續強化原住民族通路經營平台。

縣府表示，位於竹東火車站西側的Wah!幾散竹東，經過新竹縣政府團隊歷時1年籌備，將竹東火車站旁空地翻新、規畫、整修完成，引入在地業者，並在每周假日辦理市集、原民文創展覽及手作、獵人文化體驗等原民文化系列活動，創造新價值，未來也強化WAH!幾散竹東銷售及展示之平台，期許今年能再創佳績，吸引更多遊客。

原民處表示，為持續推動新竹縣原住民族產業發展，本次經費將透過會展產業形式(MICE)，優化Wah!幾散竹東銷售及展示之平台，加值原住民族手工藝產品、農產加工品與原鄉旅遊等服務，並串聯原鄉特色產業及文化，共同對外推廣與行銷，促進縣內原住民族經濟產業發展。