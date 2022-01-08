聽新聞
test
0:00 / 0:00
Wah！幾散竹東行銷再升級 打造音樂朝聖舞台
新竹縣政府在竹東鎮火車站西側，打造新竹縣第一間原住民族產業展銷中心「Wah!幾散竹東」，以原民特色為主進駐店家、市集、表演，去年10月正式營運後，假日吸引許多人潮來玩，成為竹東一個新地標。為再推動尖石、五峰原住民族產業發展，縣府近日向原住民族委員會申請到前瞻計畫城鄉建設2325萬多元，將持續強化原住民族通路經營平台。
縣府表示，位於竹東火車站西側的Wah!幾散竹東，經過新竹縣政府團隊歷時1年籌備，將竹東火車站旁空地翻新、規畫、整修完成，引入在地業者，並在每周假日辦理市集、原民文創展覽及手作、獵人文化體驗等原民文化系列活動，創造新價值，未來也強化WAH!幾散竹東銷售及展示之平台，期許今年能再創佳績，吸引更多遊客。
原民處表示，為持續推動新竹縣原住民族產業發展，本次經費將透過會展產業形式(MICE)，優化Wah!幾散竹東銷售及展示之平台，加值原住民族手工藝產品、農產加工品與原鄉旅遊等服務，並串聯原鄉特色產業及文化，共同對外推廣與行銷，促進縣內原住民族經濟產業發展。
原民處指出，新的一年到來，在1月份每周六日下午規畫新竹縣市及周邊國、高中及社會人士、大學的音樂社團，在市集舞台進行社團成果發表，提供年輕學子們有展現的舞台，讓Wah!幾散竹東成為音樂表演與朝聖的必上舞台，重回昔日台灣獨立音樂百花齊放的氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言