頭份頭獎有份 苗栗旅遊節連二期百萬休旅車獎落頭份

苗栗縣政府配合中央振興5倍券，加碼推出「苗栗旅遊節」抽獎活動，今天第2期抽獎，由律師江錫麒見證，結果最大獎納智捷休旅車，連2期都獎落頭份市，由黃姓女子獲得。

苗栗旅遊節消費抽獎活動，只要在苗栗縣單筆消費滿500元，憑去年10月8日至今年2月28日的發票或收據至官網登錄，就有機會抽中納智捷休旅車、10萬現金、Gogoro電動車、iPhone 13、Coleman高級露營組，及住宿券等價值千萬元的獎項，縣長徐耀昌加碼從11月起每天抽1個1萬元獎項，連續4個月抽出大獎幸運得主，大幅刺激縣內消費，目前已累計金額達3億4439萬2289元，抽獎序號達36萬9906組。

今天第2期抽獎活動在南庄遊客中心舉行，並在苗栗玩透透臉書直播，縣長徐耀昌、縣議員楊文昌、南庄鄉長羅春蓮等人，以拉霸及摸彩方式抽出大獎，最大獎旅車得主來自頭份市黃女，徐耀昌致電恭賀，黃女沒有接電話，但仍為她感到好運與開心。