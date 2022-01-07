關西鎮公所與代表會協商 敲定發紓困金2000元

關西鎮公所與鎮民代表會協商敲定，將發放全鎮每人2000元紓困金，鎮長劉德樑今天說，儘速修訂相關防疫紓困金的發放自治條例，將經代表會審議通過後，送縣府備查。

關西鎮長劉德樑向中央社記者表示，因里長連署在地民眾受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響收入，建議發放紓困金，公所接受陳情，今天與鎮民代表會協商後，取得共識，確認全面發放鎮民每人2000元紓困金。

劉德樑指出，公所也著手進行修訂相關的防疫紓困金或振興經濟消費禮金的發放自治條例，再經代表會審議通過後送縣府備查，預計在4月底前發出，預算估計至少需約新台幣5500萬元。

關西鎮民代表會副主席陳光彩向中央社記者表示，若紓困金為消費券，還須考量防偽，因此，主要支持以現金發放，至於，紓困金額就採納里長連署建議的每人2000元。