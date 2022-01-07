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免費流感疫苗全民開打 竹縣尚餘近8000劑

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣長楊文科日前進行接種流感疫苗，身體力行呼籲鄉親儘快接種。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科日前進行接種流感疫苗，身體力行呼籲鄉親儘快接種。圖／縣府提供

全民免費流感疫苗6日起開打，對象為全國6個月以上尚未接種者，新竹縣去年10月分配到14萬3000劑公費流感疫苗，可涵蓋約25％全縣人口數，截至1月6日還有近8000劑，轄內有23家合約醫療院所提供成人接種流感疫苗，59家提供幼兒流感疫苗接種服務，新竹縣長楊文科也呼籲鄉親們盡速接種。

新竹縣長楊文科呼籲，尚未接種流感疫苗的民眾，尤其是65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員等重點族群儘快接種。

衛生局表示，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，新冠肺炎疫苗與流感疫苗2種疫苗接種間隔應至少7天，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。

縣府指出，欲接種流感疫苗民眾只需攜帶健保卡及身分證件、兒童健康手冊、戶口名簿或居留證等相關證件，即可至合約院所進行疫苗接種，但掛號費、注射費等仍須自行負擔，也提醒民眾在預約或接種前，主動告知疫苗接種史，一同落實防疫新生活運動，以維護社區防疫安全。流感疫苗接種地點，可搜尋新竹縣政府衛生局全球資訊網查詢。

流感疫苗 衛生局 新竹

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