快訊

以致命武力對付恐怖分子！哈薩克總統：不用警告直接開火

客家龍神壇裝置遭譏像靈堂 苗市公所：半成品

中央社 / 苗栗縣7日電

苗栗市公所在苗栗火車站西站旁以海底龍宮為主題設置客家龍神壇，卻遭網友熱議「好像靈堂」，市公所今天表示，作品尚未完成，會再微調。

有民眾近日前往苗栗市火車站，發現西站旁空地多出一座外觀宛如宮殿、屋頂為紫色鑲黃邊的「客家龍神壇」，拍下照片在臉書社團「靠北苗栗」貼文指「這該不會是春節的裝置藝術吧」引發網友熱議。

不少網友大笑感覺很詭異，並留言「要燒的嗎？很像紙紮屋」、「這色系實在不敢恭維」，有人更直言「像靈堂、告別式會場」、「再放兩排花圈罐頭塔，就差女子花式樂隊了」；不過也有人出面緩頰指出，外觀看來是廟宇城門的設計，可能還沒完成看到顏色就會覺得怪，也有人回應「誰家告別式是彩色的啊？門前還有可愛小魚裝飾，尊重設計很難嗎」、「其實還蠻有創意的，旁邊小老虎超級可愛」。

苗栗市公所主秘邱宏宬告訴中央社記者，今年辦理2022苗栗（火旁）龍活動，在火車站西站旁設置客家龍神壇，廠商以海底龍宮為主題設計，除神壇主體外，周邊還會結合海底、海洋裝飾，希望營造大型海底世界街頭景觀。

邱宏宬說，公所的立場是尊重廠商的原創設計構想，目前因為作品尚未完工，民眾看到的只是局部呈現，未來加上燈飾營造整體氛圍就會很不一樣，不過他也強調，工程尚未驗收，有不同想法意見也歡迎反映，最後都會再進行微調。

火車站

延伸閱讀

遠百竹北店年營業額拚50億 徐雪芳打造智能商場五代店

客家龍神壇引爭議 苗市公所請民眾看到成品再評斷

祭拜亡妻後酒駕撞死人 他每天去靈堂跪賠270萬獲緩刑

出庭協助勘驗靈堂下跪影片 高嘉瑜嘆：怎被控制成這樣

相關新聞

竹市1年酒駕吊扣車68輛 無人領全成廢鐵被拍賣

新竹市警察局去年就有68輛酒駕吊扣車，無人領回最後被當成廢鐵拍賣。市警局近日臉書貼文，以酒駕吊扣車的擬人化口吻，訴說日夜...

疫情攪局 桃園眷村文化節 特色年貨大街取消試吃

桃機疫情升溫，病毒進入社區，桃園市長鄭文燦今宣布市府周末大型活動「若來得及調整就停辦或縮小規模」，目前已知經發局桃園購物...

苗栗監理站查白牌車載客3人賺2100元 開罰10萬元起跳

苗栗監理站稽查人員偕同警方今天上午在竹南鎮龍鳳宮附近，攔檢民眾檢舉疑似白牌車，查獲1輛廂型車載客3人，每人收取700元車...

衝刺疫苗覆蓋率 竹市議員李妍慧設計Ｑ版虎年疫苗卡套

Omicron變異株來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心今天宣布已接種2劑新冠疫苗且間隔滿12周以上的滿18歲民眾，可接種第3...

新竹南寮漁港2大停車場今年改24小時收費 民代批搶錢

新竹南寮的新竹漁港觀光人潮不少，一躍全台國旅熱門景點前5名，市府整頓當地交通動線，替漁港內第一、二停車場引進智慧化停車管...

改善竹科周邊塞車惡夢 寶山科環路拓寬動土

新竹縣寶山鄉科環路拓寬工程7日開工動土，鄉公所指出，科環路是竹科連接國道3號寶山交流道的主要聯絡道，也是寶山地區重要道路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。