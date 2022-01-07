竹市警寫情書籲領回保管車輛 網讚：好文章

新竹市警察局臉書粉專近日以「情書」方式寫下文章，呼籲因酒駕遭移置保管機車的車主，能儘快將車輛領回，貼文今天被出版家顏擇雅轉分享，讚揚是好文章。

為了呼籲酒駕違規者儘快到公有拖吊場將車輛領回，負責管理新竹市政府警察局臉書粉專的小編5日以「親愛的，年都過了，要來帶我回家嗎？」為題，寫下類似情人等待復合的「情書」文章，引發網友按讚與討論。

就連出版家顏擇雅也在下午轉發這則貼文，表示「新竹市警察局這篇在我心目中是好文章。想給小編拍拍手。」

寫下這篇期待與車主復合「情書」的新竹市警察局公關科警員高振修告訴中央社記者，以往宣導文章多以酒駕罰則、生命寶貴等，比較死板，他希望能用輕鬆方式吸引讀者觀看。

高振修說，他用擬物方式將自己投入遭保管機車的心情，期待能和車主復合，除了融入自己過去使用機車的經驗，也加入跨年應景內容。

對於被顏擇雅轉傳貼文並稱讚文筆，高振修說，感謝竹市警局給他這項任務，也感謝大家對於他的文章那麼喜愛。

高振修說，對酒精濃度超過規定標準（0.15-0.24mg/L）之酒後駕車行為，會依規舉發並將車輛移置保管，當事人可於上班日向監理單位繳納罰款後，取據領回代保管車輛。

高振修表示，若經公告3個月無人領，警察局將會進行拍賣，原則一季拍賣一次。

據新竹市警察局統計，去年共拍賣酒駕吊扣機車59輛、汽車9輛，最終分別賣出28輛、5輛，由於車輛不能掛牌，通常多為機車行或是二手車行來購買，拆汽機車零件使用。