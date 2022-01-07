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竹市1年酒駕吊扣車68輛 無人領全成廢鐵被拍賣

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
酒駕案件頻傳，新竹市警察局去年就有68輛酒駕吊扣車，無人領回最後被當成廢鐵拍賣。記者張裕珍／翻攝
酒駕案件頻傳，新竹市警察局去年就有68輛酒駕吊扣車，無人領回最後被當成廢鐵拍賣。記者張裕珍／翻攝

新竹警察局去年就有68輛酒駕吊扣車，無人領回最後被當成廢鐵拍賣。市警局近日臉書貼文，以酒駕吊扣車的擬人化口吻，訴說日夜困守拖吊場的無奈心境，喊話車主別再酒駕上路，文情並茂的告白文吸引上千網友按讚，直呼感動。

道路駕駛人若酒測值超標，依照道路交通管理處罰條例規定，機車駕駛人可處1萬5千元以上至9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上至12萬元以下罰鍰，車輛當場移置保管，駕駛人也將及吊扣其駕駛執照1年至2年，駕駛人得繳清罰鍰才能領車回家。

酒駕吊扣車一律移置保管在拖吊場，有的駕駛人可能評估車輛老舊價值不高，沒錢乾脆不繳罰金，並未在期限內領車，或警方無法查明車輛所有人，如死亡或失蹤等，新竹市警方指出，經公告3個月無人領領，警察局將會進行拍賣，原則一季拍賣一次。

新竹市警察局統計，去年共拍賣酒駕吊扣車機車59輛、被拍賣28輛、汽車9輛拍賣出5輛， 由於買回酒駕吊扣車不能掛牌，等於買到了一批廢鐵，通常多為機車行或是二手車行來購買，拆組汽機車零件再行組裝變賣，車行也需評估是否有置放車輛空間。

市警局小編高振修發揮創意，以酒駕吊扣車為主角設計臉書貼文，文中採用擬人法，讓人初以為是分手等待復合的文案，內文提到「早知道，我就裝傻不發動引擎了，即使你花個錢找代駕，找計程車，我都寧願睡在外頭」，透過文章傳遞預防酒駕觀念。

新竹市警察局局長李安淳表示，酒駕是所有用路人共同的敵人，不論是什麼交通工具，只要喝酒就不要上路，新竹市警察局粉絲專頁將持續以更人性化的宣導跟創意，來呼籲提醒大家切勿酒後駕車。

酒駕案件頻傳，新竹市警察局去年就有68輛酒駕吊扣車，無人領回最後被當成廢鐵拍賣，市警局在臉書貼文以擬人化口吻，訴說酒駕吊扣車的心境。記者張裕珍／翻攝
酒駕案件頻傳，新竹市警察局去年就有68輛酒駕吊扣車，無人領回最後被當成廢鐵拍賣，市警局在臉書貼文以擬人化口吻，訴說酒駕吊扣車的心境。記者張裕珍／翻攝

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