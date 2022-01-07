快訊

守不住就下令禁止內用 柯文哲：需要政府做決策

不影響民生的防疫升級 柯文哲：明起醫院長照停止探視

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情攪局 桃園眷村文化節 特色年貨大街取消試吃

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
新冠疫情攪局，桃園眷村文化節特色年貨大街取消試吃活動。圖／翻攝自桃園眷村文化節官方臉書
新冠疫情攪局，桃園眷村文化節特色年貨大街取消試吃活動。圖／翻攝自桃園眷村文化節官方臉書

桃機疫情升溫，病毒進入社區，桃園市長鄭文燦今宣布市府周末大型活動「若來得及調整就停辦或縮小規模」，目前已知經發局桃園購物節「青埔好宅」開箱活動延期，文化局眷村文化節的特色年貨大街也取消試吃、搓湯圓體驗，限制最高進場人數500名。

桃園購物節去11月5日登場，凡在桃園消費滿500元就能獲得1個抽獎名額，獎品包括汽機車及多項3C產品，在去年三級警戒後帶動一波買氣刺激經濟消費，至今消費登陸金額超過50億元，市長鄭文燦也宣布活動加碼中壢青埔和桃園小檜溪各1間房子。

活動原定明天邀請奧運體操銀牌選手李智凱和鄭文燦一起開箱青埔的房子，但防疫與振興衝突，今確定延期；主辦單位桃園市經發局表示，現階段以防疫工作優先，加上李智凱準備要出國比賽，避免人潮聚集增加風險，所以延期，由於房子活動尾聲才抽得主，活動2月15日才結束，尚未決定何時再開箱。

文化局明在龍岡森林公園舉辦眷村文化節，現場有超過30家飲食業者串成特色年貨大街，雖然活動正常舉行，但取消試吃和飲食區，參加活動必須全程配戴口罩，搓湯圓體驗也因為防疫考量取消。

桃園 年貨大街 鄭文燦

延伸閱讀

機場女保全染疫 疑在停車場跟先前確診者接觸過

突破性感染病毒已進入社區 鄭文燦：這場仗才開始

鄭文燦：桃機6日增4確診 其中3人完整接種突破性感染

疫情升溫 桃園加開接種站分流

相關新聞

本土疫情升溫 竹縣宣布室內外全程戴口罩

因應本土疫情升溫，鄰近桃園市的新竹縣，今日下午由新竹縣長楊文科偕衛生局、交旅處、教育局、民政處、消防局等局處召開防疫會議...

疫情攪局 桃園眷村文化節 特色年貨大街取消試吃

桃機疫情升溫，病毒進入社區，桃園市長鄭文燦今宣布市府周末大型活動「若來得及調整就停辦或縮小規模」，目前已知經發局桃園購物...

苗栗監理站查白牌車載客3人賺2100元 開罰10萬元起跳

苗栗監理站稽查人員偕同警方今天上午在竹南鎮龍鳳宮附近，攔檢民眾檢舉疑似白牌車，查獲1輛廂型車載客3人，每人收取700元車...

衝刺疫苗覆蓋率 竹市議員李妍慧設計Ｑ版虎年疫苗卡套

Omicron變異株來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心今天宣布已接種2劑新冠疫苗且間隔滿12周以上的滿18歲民眾，可接種第3...

新竹南寮漁港2大停車場今年改24小時收費 民代批搶錢

新竹南寮的新竹漁港觀光人潮不少，一躍全台國旅熱門景點前5名，市府整頓當地交通動線，替漁港內第一、二停車場引進智慧化停車管...

改善竹科周邊塞車惡夢 寶山科環路拓寬動土

新竹縣寶山鄉科環路拓寬工程7日開工動土，鄉公所指出，科環路是竹科連接國道3號寶山交流道的主要聯絡道，也是寶山地區重要道路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。