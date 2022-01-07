疫情攪局 桃園眷村文化節 特色年貨大街取消試吃

桃機疫情升溫，病毒進入社區，桃園市長鄭文燦今宣布市府周末大型活動「若來得及調整就停辦或縮小規模」，目前已知經發局桃園購物節「青埔好宅」開箱活動延期，文化局眷村文化節的特色年貨大街也取消試吃、搓湯圓體驗，限制最高進場人數500名。

桃園購物節去11月5日登場，凡在桃園消費滿500元就能獲得1個抽獎名額，獎品包括汽機車及多項3C產品，在去年三級警戒後帶動一波買氣刺激經濟消費，至今消費登陸金額超過50億元，市長鄭文燦也宣布活動加碼中壢青埔和桃園小檜溪各1間房子。

活動原定明天邀請奧運體操銀牌選手李智凱和鄭文燦一起開箱青埔的房子，但防疫與振興衝突，今確定延期；主辦單位桃園市經發局表示，現階段以防疫工作優先，加上李智凱準備要出國比賽，避免人潮聚集增加風險，所以延期，由於房子活動尾聲才抽得主，活動2月15日才結束，尚未決定何時再開箱。

文化局明在龍岡森林公園舉辦眷村文化節，現場有超過30家飲食業者串成特色年貨大街，雖然活動正常舉行，但取消試吃和飲食區，參加活動必須全程配戴口罩，搓湯圓體驗也因為防疫考量取消。