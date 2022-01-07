衝刺疫苗覆蓋率 竹市議員李妍慧設計Ｑ版虎年疫苗卡套

Omicron變異株來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心今天宣布已接種2劑新冠疫苗且間隔滿12周以上的滿18歲民眾，可接種第3劑加強劑。新竹市議員李妍慧昨天剛接種第3劑完成，特地商請設計師設計「虎力佳在，有注有保佑」限量疫苗卡套，近期將對外發送，搭配市府200元提貨券，鼓勵民眾踴躍接種，防疫也萬萬不可虎頭蛇尾。

李妍慧昨天利用行程空檔，前往新竹中正市場接種疫苗，並秀出熱騰騰新設計的虎年疫苗卡套。她說，新竹市疫苗覆蓋率全國名列前茅，第一劑覆蓋率94.8%全國第一，第二劑已經達82.9%全國第三名，希望大家能持續嚴肅看待防疫，提高疫苗覆蓋率。

李妍慧也說，市長林智堅前天宣布到新竹市國泰、國軍、馬偕、南門與台大醫院、35間合約診所以及疫苗接種站施打疫苗，可領200元超商提貨券，指揮中心今也宣布第二劑到第三劑間隔將從五個月縮短到12周，全力守住農曆返國潮可能帶來的風險。