快訊

第三劑疫苗間隔縮短12周 怎麼預約、選啥廠牌？整理8大QA報你知

桃機染疫事件最新11處確診足跡曝光 桃園首見百貨公司上榜

苗栗監理站查白牌車載客3人賺2100元 開罰10萬元起跳

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗監理站、縣警局今天在竹南鎮龍鳳宮附近聯合稽查，攔查到白牌車，開罰10萬元以上。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站、縣警局今天在竹南鎮龍鳳宮附近聯合稽查，攔查到白牌車，開罰10萬元以上。圖／苗栗監理站提供

苗栗監理站稽查人員偕同警方今天上午在竹南鎮龍鳳宮附近，攔檢民眾檢舉疑似白牌車，查獲1輛廂型車載客3人，每人收取700元車資，監理站將依路法裁罰，罰款10萬元起跳。

監理站、縣警局聯合稽查，攔查到這輛白牌車，司機還辯稱為朋友委託載送，不承認收取費用，但訪談乘客坦承分別由彰化縣二林、鹿港地區，搭乘至苗栗竹南、桃園新屋地區，付費車資1人700元，戳破司機的說詞。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，自用車輛違法經營計程車客運業，依公路法規定，處10萬元到2500萬元罰鍰，非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，重罰希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

蘇淑賢說，白牌車其實是自用車，不得載客營運，不屬於公路監理機關列管營業車輛，呼籲民眾如有乘車需求，應選擇合法汽車運輸業，千萬不要為了一時方便，而搭乘白牌車輛，若因此讓自己成為了防疫破口，實在是得不償失。

苗栗監理站、縣警局今天在竹南鎮龍鳳宮附近聯合稽查，攔查到白牌車，開罰10萬元以上。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站、縣警局今天在竹南鎮龍鳳宮附近聯合稽查，攔查到白牌車，開罰10萬元以上。圖／苗栗監理站提供

監理站 計程車

延伸閱讀

醉女搭小黃發酒瘋飆罵司機 男友「抱緊處理」網大讚「天菜」

搭計程車「暫停去買東西」表照跳就行？ 引司機出面訴說難處

影／桃機、金嗓新確診個案 身分、CT疫調出爐

給紅包或趁火打劫？ 消基會批雙北春節計程車費漲五成

相關新聞

苗栗監理站查白牌車載客3人賺2100元 開罰10萬元起跳

苗栗監理站稽查人員偕同警方今天上午在竹南鎮龍鳳宮附近，攔檢民眾檢舉疑似白牌車，查獲1輛廂型車載客3人，每人收取700元車...

衝刺疫苗覆蓋率 竹市議員李妍慧設計Ｑ版虎年疫苗卡套

Omicron變異株來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心今天宣布已接種2劑新冠疫苗且間隔滿12周以上的滿18歲民眾，可接種第3...

王必勝視察金嗓擴大了解環境狀況 金嗓休業至年後

桃機確診女清潔員接連5日都至中壢區金嗓歌友會和朋友聊天並至棋藝會館內打麻將，昨金嗓緊急設採檢站，昨晚採檢出爐有2名會員1...

新竹南寮漁港2大停車場今年改24小時收費 民代批搶錢

新竹南寮的新竹漁港觀光人潮不少，一躍全台國旅熱門景點前5名，市府整頓當地交通動線，替漁港內第一、二停車場引進智慧化停車管...

改善竹科周邊塞車惡夢 寶山科環路拓寬動土

新竹縣寶山鄉科環路拓寬工程7日開工動土，鄉公所指出，科環路是竹科連接國道3號寶山交流道的主要聯絡道，也是寶山地區重要道路...

遠百竹北店超美挑高空間曝光！獨家品牌陣容堅強

在2017年6月動工的遠東百貨竹北店，歷經5年籌備，目前擬定農曆年前正式開幕，成為新竹縣首座百貨商場。遠百竹北店商場樓地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。