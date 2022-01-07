苗栗監理站查白牌車載客3人賺2100元 開罰10萬元起跳

苗栗監理站稽查人員偕同警方今天上午在竹南鎮龍鳳宮附近，攔檢民眾檢舉疑似白牌車，查獲1輛廂型車載客3人，每人收取700元車資，監理站將依路法裁罰，罰款10萬元起跳。

監理站、縣警局聯合稽查，攔查到這輛白牌車，司機還辯稱為朋友委託載送，不承認收取費用，但訪談乘客坦承分別由彰化縣二林、鹿港地區，搭乘至苗栗竹南、桃園新屋地區，付費車資1人700元，戳破司機的說詞。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，自用車輛違法經營計程車客運業，依公路法規定，處10萬元到2500萬元罰鍰，非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，重罰希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。