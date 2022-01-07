王必勝視察金嗓擴大了解環境狀況 金嗓休業至年後

桃機確診女清潔員接連5日都至中壢區金嗓歌友會和朋友聊天並至棋藝會館內打麻將，昨金嗓緊急設採檢站，昨晚採檢出爐有2名會員1男1女確診，而女子再傳染給自己同住的妹妹，前進指揮所指揮官王必勝今前往金嗓視察表示，這也不能說是漏洞，群聚風波不能說是誰的錯，「現在把事情處理好比較重要」。

昨新增確診的2名歌友分別為1名男性會員擔任計程車司機、1名59歲的女性會員、及其58歲的同住妹妹；王必勝指出，今到場主要是想查看實際環境、動線等，想釐清場地狀況、營運模式、人員出入等問題，他說，處理現在比較重要，後續再請相關單位指導防疫規範。

王說，此次群聚風波不能說是誰的錯，該名確診女清潔工她自己也不知道，他提到，金嗓後方有辦公室，而且通風看起來不是非常好，而近距離接觸本來就容易傳染，聊天時間又長，就可能感染。而新增3人的感染途徑還要釐清。

至於聊天過程中有無全程配戴口罩，王表示，現在警戒級別比較低，大家可能比較鬆懈，但他認為即使有戴口罩，在近距離、長時間接觸的情況下，風險還是相當大；目前第1輪疫調已經把打麻將、聊天的相關接觸者居家隔離，今天是特別來擴大去看，還有哪些人也具有風險，該匡列的就匡列，以免產生新的確診個案。

金嗓歌友會館主陳中央指出，2名確診會員曾跟清潔員1月2日接觸過，但全程都有戴上口罩，且純聊天，並沒有長時間待在一起打麻將，而女會員跟清潔員聊天時間約2小時；男會員則僅半小時左右。

陳中央說，男會員基本上都是每隔一天就會前來會館，而女會員則是1周1次；昨又篩出確診者，會員們也人心惶惶，但許多人檢驗出陰性後就比較安心。