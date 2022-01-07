新竹南寮漁港2大停車場今年改24小時收費 民代批搶錢

新竹南寮的新竹漁港觀光人潮不少，一躍全台國旅熱門景點前5名，市府整頓當地交通動線，替漁港內第一、二停車場引進智慧化停車管理系統，今年元旦上路；但民眾發現人工收費早上8點到晚上10點，每小時30元，找來委外廠商經營後，收費立刻改成24小時收費，當地民代直批「搶錢」，認為觀光區深夜、凌晨都要收費不合理。

新竹漁港周邊坐擁魚鱗天梯、風箏賽場、波光市集、南寮旅服中心等景點、設施，帶動觀光人潮，市府陸續調整交通指引與停車收費機制，兩座大型停車場747格汽車格與周邊路邊停車格原為每天早上8點到晚上10點收費，每小時30元，今年起有變革。

2座大型停車場委外經營，採24小時自動化管理、車牌辨識系統與路邊停車剩餘顯示設備，強調以自動化管理取代人工開單，方便有效率，也讓民眾找車位省時省力，但收費也跟著「24小時」計算，周五至周日更無當日收費上限，停1天最多繳720元。

北區市議員黃美慧直言，新竹漁港停車場連半夜都要收費，「真的有點離譜」，一般路邊停車也是過了晚上10點就不收，不解要強行24小時全天候收費的意義何在？何況深夜幾乎沒有遊客，應該有收費上限或是免收費，讓來海邊走走的民眾有小確幸。

依據停車場現場告示，新竹漁港第一停車場及第二停車場24小時收費，每小時30元，周一至周四為平日，當日收費上限100元，意即停車超過3個多小時後，最多只收100元，至於周五至周日視為假日，沒有當日收費上限，停越久停車收費也越高。

市府交通處停車管理科指出，新竹漁港屬觀光區，適用新竹市公有收費停車場管理自治條例採甲種費率，1小時30元，今年起將停車場委外經營，並導入24小時自動化管理繳費，收費沿用原本費率，也因全天候管理為24小時計費，未來會再觀察評估。

上周元旦連假開始，漁港第一、二停車場全天候收費，交通處觀察，早上10點到晚上8點為尖峰時段，停車場約8成滿，深夜12點到隔天凌晨6點車少，平均停不到1輛車，因為才剛上路不到半個月，將持續觀察停車與收費情形，研議是否有調整空間。