改善竹科周邊塞車惡夢 寶山科環路拓寬動土

新竹縣寶山鄉科環路拓寬工程7日開工動土，鄉公所指出，科環路是竹科連接國道3號寶山交流道的主要聯絡道，也是寶山地區重要道路，道路乘載量已不敷使用，加上科學園區一、二期寶山擴建計畫正執行中，擴建完成後道路勢必更加壅塞，拓寬工程預計2023下半年完工，可望紓解塞車情形。

寶山鄉科環路拓寬工程總經費4億692.9萬元，由科學園區管理局全額補助寶山鄉公所辦理。拓寬工程路段北起科環路與力行三路路口，南至大雅路與大雅路二段103巷路口，改善道路全長1820公尺，不同路段分別拓寬為24公尺和27.5公尺，工程範圍全區執行路基和鋪面改善。

寶山鄉公所指出，拓寬工程期間也同步協調電力、電信、第四台、路燈等各管線單位，部分路段示範管線地下化，促進景觀和行車安全。工程採分段施工，施工期間仍維持車輛正常通行，工期570個日曆天，預計明年下半年完工。

新竹縣議員邱振瑋指出，科學園區周邊的寶山地區道路都塞車，他在寶山一期擴建計畫徵收時，就大聲疾呼一定要拓寬寶山周邊科環路、高速公路橋下等道路。科管局以往僅負責園區內的道路交通，現在則是和地方合作，共同改善周邊聯絡道路，感謝科管局的協助。

寶山鄉公所表示，「新竹縣寶山鄉新竹科學園特定區聯絡道路(科環路)拓寬工程」，可望有效紓解地區道路車流及分散旅次，並大幅提升新竹科學園區南北向聯外交通的便利性，帶動區域發展，園區內員工和周邊地方居民皆可受益。