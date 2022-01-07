快訊

第三劑疫苗間隔縮短12周 怎麼預約、選啥廠牌？整理8大QA報你知

桃機染疫事件最新11處確診足跡曝光 桃園首見百貨公司上榜

改善竹科周邊塞車惡夢 寶山科環路拓寬動土

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣寶山鄉科環路拓寬工程7日開工動土，縣長楊文科（中）出席科環路拓寬工程動土典禮。圖／縣府提供
新竹縣寶山鄉科環路拓寬工程7日開工動土，縣長楊文科（中）出席科環路拓寬工程動土典禮。圖／縣府提供

新竹縣寶山鄉科環路拓寬工程7日開工動土，鄉公所指出，科環路是竹科連接國道3號寶山交流道的主要聯絡道，也是寶山地區重要道路，道路乘載量已不敷使用，加上科學園區一、二期寶山擴建計畫正執行中，擴建完成後道路勢必更加壅塞，拓寬工程預計2023下半年完工，可望紓解塞車情形。

寶山鄉科環路拓寬工程總經費4億692.9萬元，由科學園區管理局全額補助寶山鄉公所辦理。拓寬工程路段北起科環路與力行三路路口，南至大雅路與大雅路二段103巷路口，改善道路全長1820公尺，不同路段分別拓寬為24公尺和27.5公尺，工程範圍全區執行路基和鋪面改善。

寶山鄉公所指出，拓寬工程期間也同步協調電力、電信、第四台、路燈等各管線單位，部分路段示範管線地下化，促進景觀和行車安全。工程採分段施工，施工期間仍維持車輛正常通行，工期570個日曆天，預計明年下半年完工。

新竹縣議員邱振瑋指出，科學園區周邊的寶山地區道路都塞車，他在寶山一期擴建計畫徵收時，就大聲疾呼一定要拓寬寶山周邊科環路、高速公路橋下等道路。科管局以往僅負責園區內的道路交通，現在則是和地方合作，共同改善周邊聯絡道路，感謝科管局的協助。

寶山鄉公所表示，「新竹縣寶山鄉新竹科學園特定區聯絡道路(科環路)拓寬工程」，可望有效紓解地區道路車流及分散旅次，並大幅提升新竹科學園區南北向聯外交通的便利性，帶動區域發展，園區內員工和周邊地方居民皆可受益。

新竹縣長楊文科出席動土典禮，他表示，這次的工程經費全由中央負擔，後續縣府整體規畫寶山鄉的交通，也特別和科管局達成共識，未來所有新闢道路，只要是地方負責的配合款，竹科就負擔其中二分之一。

科環路連接竹科和國道3號寶山交流道，也是寶山地區主要交通要道。圖／縣府提供
科環路連接竹科和國道3號寶山交流道，也是寶山地區主要交通要道。圖／縣府提供

新竹 塞車 國道

延伸閱讀

台積電來了 苗栗辦徵才招募60名技術員

新竹縣8日將舉辦防災技能園遊會 提供闖關兌換小禮物

政院核定嘉義科學園區85億開發啟動 實驗中學後年招生

新竹買完換台北！竹科客砸2億買「潤泰敦峰」

相關新聞

新竹南寮漁港2大停車場今年改24小時收費 民代批搶錢

新竹南寮的新竹漁港觀光人潮不少，一躍全台國旅熱門景點前5名，市府整頓當地交通動線，替漁港內第一、二停車場引進智慧化停車管...

改善竹科周邊塞車惡夢 寶山科環路拓寬動土

新竹縣寶山鄉科環路拓寬工程7日開工動土，鄉公所指出，科環路是竹科連接國道3號寶山交流道的主要聯絡道，也是寶山地區重要道路...

遠百竹北店超美挑高空間曝光！獨家品牌陣容堅強

在2017年6月動工的遠東百貨竹北店，歷經5年籌備，目前擬定農曆年前正式開幕，成為新竹縣首座百貨商場。遠百竹北店商場樓地...

客家龍神壇引爭議 苗市公所請民眾看到成品再評斷

2022苗栗（火旁）龍在苗栗火車站西站設置客家龍神壇，施工到一半，造型引發爭議，一些網友批評像告別式會場、靈堂，苗栗市公...

新竹市影像博物館升級營運 想看文青片免往台北跑

新竹市影像博物館歷史89年，陪伴無數民眾，市府找來在地藝文團體鴻梅文創進駐，現正試營運，本月底開幕。市長林智堅今天說，影...

舊山線鐵道自行車金擘獎亮眼 攜手台鐵提供優惠

苗栗縣政府舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運轉移案，在財政部金擘獎大放異彩，廠商祺峰休閒事業有限公司與台灣鐵路局推出「雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。